Çin, Yapay Zekada Dünya Devi Olmak Üzere

Çin'de, SenseTime isimli şirket, aldığı dev yatırımlar sayesinde dünyanın en pahalı yapay zeka girişimcisi olmayı başardı.

Yapay zeka teknolojisi, sürekli olarak yenileniyor ve her geçen gün yeni yatırımlar yapılıyor. Amerikalı ve Çinli şirketler, yapay zeka konusunda bir rekabet içindeler. Dört sene önce Çin'de kurulan SenseTime isimli şirket ise, aldığı 600 milyon dolarlık yatırım ile dünyanın en pahalı yapay zeka projesi haline geldi. Şirketin değeri, aldığı bu son yatırım ile birlikte 4,5 milyar dolara ulaştı.

Şirketin CEO'su Li Xu, gelirlerini deniz aşırı ülkelerde varlıklarını güçlendirmek için kullanacaklarını söyledi. Yapay zekayı endüstriyel uygulamalarda daha fazla kullanılabilir hale getirmek için çalışan şirket, Çin hükümeti tarafından da destekleniyor. Şirketin en büyük yatırımcılarından biri ise Alibaba. Çin'in, 2030 senesine kadar yapay zekada dünya birincisi olacağı düşünülüyor. Yapılan yatırımlar ise bunun mümkün olduğunun kanıtı diyebiliriz.

Amerika ve Çin, yapay zeka konusunda büyük bir mücadele içindeler ancak Çin öne geçmek için çok daha fazla çalışıyor. Uzmanlara göre ise bunun sebebi ABD'de bu konu ile ilgili yalnızca Google ve Amazon gibi büyük şirketler çalışma yaparken, Çin'in küçük yatırımları ve yeni şirketleri desteklemesi. Sizin yapay zekanın geleceğine dair düşünceniz nedir? Çinliler bu konuda dünya devi olmayı başarabilecek mi yoksa Google ve Amazon gibi şirketler ile mücadele etmeye gücü yetmeyecek mi?