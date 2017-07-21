Çin, Yapay Zekaya 150 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıyor

Yapay zekanın geleceğimiz olduğunu düşünen Çin, 150 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Çin hükümeti cuma günü yaptığı açıklamada, yapak zeka konusunda önemli bir adım atarak, 2030 yılına kadar 150 milyar dolarlık bir yapak zeka endüstrisi oluşturacaklarını açıkladı.

Bu konuda katı bir tutum sergileyen hükümet, 2020 yılına kadar diğer ülkeleri yakalayacaklarını, 2025 yılına kadar bu konuda lider ülkelerden biri haline geleceklerini ve 2030 yılına kadar küresel yenilik merkezi haline geleceklerini belirtti.

CNN'in haberine göre Çin'in önde gelen teknoloji firmaları yapay zeka araştırma merkezleri açmış durumda, ancak Amerika'da. Çin'in yapay zeka konusundaki bu yatırımları ve istekli oluşu elbette iyi bir motivasyon ve hedef sağlıyor ancak bu konuda Birleşik Devletler'in oldukça ileride ve avantajlı olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Amerika'daki hemen her büyük teknoloji şirketi yapay zekaya çok büyük yatırımlar yapıyor. Bunların başını da dünyanın en değerli markaları olan Apple, Google, Microsoft, Amazon ve Facebook çekiyor.

Trump yönetimindeki Amerika'nın yapay zekaya hükümet bazında bir öncelik vermeyeceği neredeyse kesin. Hatta Trump, hükümetin bu konudaki bütçesini ciddi derecede küçülttü. Amerika her ne kadar büyük şirketleriyle teknoloji ve yapay zekada öncü olsa da Çin'in bu büyük yatırımı, devlet desteği alamayan Amerikan şirketlerini tedirgin edebilir.