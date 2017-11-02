Çin'in Yeni Elektrikli Uçağı, İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Çin, ilk olarak 2012 yılında çalışmalarına başladığı elektrikli uçağın yeni prototipini başarıyla test etti. RX1E isimli uçak, 2 saat boyunca havada kaldı.

Çin’in ilk olarak 2012’de geliştirilmeye başladığı ortaya çıkan elektrikli uçağı RX1E’nin gelişmiş versiyonu RX1E-A, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Şinhua ajansının yaptığı habere göre Şınyang Havacılık Üniversitesi’nin geliştirdiği RX1E-A, tamamen elektrikten aldığı güçle 2 saat boyunca başarılı bir şekilde uçtu.

Bir önceki model RX1E’den çok daha uzun süreler uçabilen yeni model, saatte 160 kilometre hıza çıkabiliyor. Bir pilot ve bir yolcu olacak şekilde toplamda iki kişilik kapasitesi olan küçük uçağın Çin’de pilot eğitimi, kısa mesafe yolcu taşıma, fotoğrafçılık ve turizm alanında kullanılması hedefleniyor.

İlk olarak 2012’de tasarlanmaya başlayan RX1E’nin devamı olan bu uçak her türlü güvenlik önlemi alınarak tasarlandı. Pilot ve uçağın güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirmesi için paraşüt ekleyen mühendisler, güvenlik standartlarını sağlayarak ABD ve Avrupa pazarına girmek istiyorlar.

Son yıllarda iyiden iyiye popüler olmaya başlayan elektrikli araçların dışında uçak kısmında da içten yanmalı motordan elektrik motoruna geçiş dönemi yaşanıyor. İlk uçak RX1E’nin 45 dakikalık havada kalma süresinin neredeyse üç katına çıkmayı başaran yeni model, şehirlerarası kısa mesafede git gel yapan zengin insanların tercih ettiği bir ulaşım aracı olacaktır.