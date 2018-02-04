Çin, Hipersonik Topu Sayesinde Denizlerin Hakimi Olabilir

Geçtiğimiz Çarşamba günü sosyal paylaşım ağlarında ortaya çıkan fotoğraflar Çin'in hipersonik top testi yaptığına ilişkin şüphelenmelere yol açtı. Çin'in hipersonik topu test etmesinin, ABD'ye aralarındaki problemi artıracağı tahmin ediliyor.

Çin'e ait bir savaş gemisine yerleştirilen raylı elektromanyetik top fotoğrafı birçok kişinin, Çin'in elektromanyetik dalgalı gemi topu testi yaptığından şüphelenmesine neden oldu. Süper silah olarak nitelendirilen bu hipersonik top, herhangi bir hükümetin geliştireceği ilk tahrip gücü yüksek teknoloji olarak öne çıktı. Çin'in böyle bir silah geliştirdiğinin onaylanması halinde ABD ile olan gerginliğin tırmanacağı öne sürüldü.

Hipersonik toplar, mermileri elektromanyetik bir kuvvet kullanarak inanılmaz hızda elektrikle yüklü raylar boyunca iterek çalışır. ABD testlerinde, prototip hipersonik raylı toplar, mermileri 7,800 km / saate hızda 150 km menzile fırlatabiliyordu. Ancak, 10 yıllık geliştirme sonrasında ABD projeyi çöpe attığını açıkladı. Bunu, bu tür silahların savaşlarda, özellikle de bir geminin üstünde kullanmanın çok zor olması da dahil olmak üzere birçok nedenden yaptıkları belirtildi.

Bununla birlikte, silahın teknolojisiyle ilgili zorluklar olsa da imkansız olarak görülmemektedir. İngiltere Kraliyet Birleşik Hizmet Enstitüsü'nde görev yapan Justin Bronk New Scientist'e verdiği röportajda, bu silah teyit edildiğinde ortaya çıkacak siyasi konuları tartıştı. Bronk, "Yüksek Mach sayılarında bir vuruşa karşı gerçekten bilinen bir savunma mekanizması yok" dedi. Sistemin, gemi veya uçaksavar sistemleri için çok küçük ve hızlı olduğu belirtildi.

Ciddi Öngörüler

Bronk'un gösterdiği gibi, işlevsel bir hipersonik top potansiyel saldırılar için yeni uluslararasi savunma sistemleri geliştirmesini gerektiren yeni nesil silahları temsil ediyor. Yani, Çin'in eğer böyle bir silahı varsa, diğer güçlerin herhangi bir cevabının olmadığı anlamına geliyor.

Bronk yaptığı açıklamada, bu silahı gelecekte, filo cephaneliğine dahil etmeleri halinde Çin'in, ABD Deniz Kuvvetleri'ne karşı gerçekten önemli bir avantaj sağlayacağını söyledi. Bu silahın gerçekleştirilme ihtimalinin imkansız olmadığını tekrar belirtmekte fayda var. Ancak fotoğrafların, silahın işe yarayıp yaramadığına yönelik bir ispat sunmadığı da kesin. İşe yararsa, Çinli mühendislerin, ABD prototipinin sona ermesine yol açan engellerin üstesinden gelmeyi başardıklarının bir göstergesi olabilir.