Cinayet Algoritması, 141 Faili Meçhul Cinayeti Çözdü!

Faili meçhul cinayetleri çözmek için geliştirilen yazılım, sahip olduğu cinayet algoritması sayesinde şu ana kadar toplamda 141 faili meçhul cinayeti aydınlığa kavuşmasını sağladı.

ABD’de kar amacı gütmeyen bir grup, ülke çapındaki faili meçhul cinayetler hakkında bilgi topluyor ve geliştirdikleri özel bir yazılım, muhtemel bir seri katili ortaya çıkarmak için farkedilmemiş eğilimleri görebiliyor.

Cinayet İzlenebilirliği Projesi olarak bilinen açık kaynaklı site; federal yönetim, devlet yönetimi ve yerel yönetimlerden elde edilen verileri kullanıyor. Grup, şimdiye kadar 600.000’den fazla cinayetin detaylarını derledi ve bunlar internet üzerinde ücretsiz olarak erişilebilir oldukları için herhangi biri, çözülmemiş davalardaki bağlantıları aramak için bu verilere erişebilir.

Emekli haber muhabiri Thomas K. Hargrove tarafından kurulan grup, her yıl ABD’de gerçekleşen binlerce çözülmemiş cinayete açıklama getirildiğinden emin olmak için çalışıyor. Organizasyonun internet sitesinde, Amerika’nın çözülmemiş cinayetleri takip etmede ve bunlara açıklık getirmede kötü bir iş çıkardığı belirtiliyor. Ayrıca her yıl en az 5.000 katilin işledikleri cinayetlerden ceza almadıkları da ifade ediliyor. Yapılan araştırmaya göre 1980 yılından beri, 22.000 kişi faili meçhul cinayetlere kurban gitti.

Sitedeki araştırma davaları bölümünde yer alan “Tamamlayıcı Cinayet Raporu” verisi, birden fazla yargı alanında ya da belirli bir süre boyunca bir yargı alanı içerisinde cinayet işlemiş olabilecek şüpheliler hakkındaki teorileri test etmek için oldukça faydalı.

Bu çalışmalar doğrultusunda faili meçhul cinayetleri çözmek için geliştirilen yazılım, sahip olduğu cinayet algoritması sayesinde Los Angeles’taki 77 ve Phoenix’teki 64 cinayeti çözmeyi başardı.

ABD’de kar amacı gütmeyen bir grup, ülke çapındaki faili meçhul cinayetler hakkında bilgi topluyor ve geliştirdikleri özel bir yazılım, muhtemel bir seri katili ortaya çıkarmak için farkedilmemiş eğilimleri görebiliyor.

Cinayet İzlenebilirliği Projesi olarak bilinen açık kaynaklı site; federal yönetim, devlet yönetimi ve yerel yönetimlerden elde edilen verileri kullanıyor. Grup, şimdiye kadar 600.000’den fazla cinayetin detaylarını derledi ve bunlar internet üzerinde ücretsiz olarak erişilebilir oldukları için herhangi biri, çözülmemiş davalardaki bağlantıları aramak için bu verilere erişebilir.

Emekli haber muhabiri Thomas K. Hargrove tarafından kurulan grup, her yıl ABD’de gerçekleşen binlerce çözülmemiş cinayete açıklama getirildiğinden emin olmak için çalışıyor. Organizasyonun internet sitesinde, Amerika’nın çözülmemiş cinayetleri takip etmede ve bunlara açıklık getirmede kötü bir iş çıkardığı belirtiliyor. Ayrıca her yıl en az 5.000 katilin işledikleri cinayetlerden ceza almadıkları da ifade ediliyor. Yapılan araştırmaya göre 1980 yılından beri, 22.000 kişi faili meçhul cinayetlere kurban gitti.

Sitedeki araştırma davaları bölümünde yer alan “Tamamlayıcı Cinayet Raporu” verisi, birden fazla yargı alanında ya da belirli bir süre boyunca bir yargı alanı içerisinde cinayet işlemiş olabilecek şüpheliler hakkındaki teorileri test etmek için oldukça faydalı.

Bu çalışmalar doğrultusunda faili meçhul cinayetleri çözmek için geliştirilen yazılım, sahip olduğu cinayet algoritması sayesinde Los Angeles’taki 77 ve Phoenix’teki 64 cinayeti çözmeyi başardı.