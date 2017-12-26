12 Yıl Dilsiz Taklidi Yapıp Konuşma Yeteneğini Kaybeden Adam

Üzerindeki cinayet şüphesi durumunu ortadan kaldırmak için 12 yıl boyunca dilsiz taklidi yapan bir adamın yakalandığında konuşma kabiliyetini gerçekten kaybettiği anlaşıldı.

Çin’in yerel gazetesi Zhejiand Dailyn’nin aktardığı bilgilere göre soyismi Zeng olan adam, 2005 yılında 500 yuan (ortalama 290 TL) kira borcunu ödememek tartıştığı karısının amcasını öldürdü.

Olayın yaşanmasından sonra oturduğu köyden ayrılıp başka bir yerde yaşamaya başlayan 33 yaşındaki Zeng, geçmişini gizlemek için 12 yıl boyunca dilsiz taklidi yaptı. Adını da değiştiren ve bir inşaatta iş bulan adam, üzerine evlenip bir de çocuk sahibi oldu. Fakat yerel polis, adamın kimliğinin olmasından şüphelendi. Kan testi yaptıran polis, Zeng’in DNA’sının 12 yıldır aranan cinayet şüphelisinin annesi ve babasıyla uyuştuğunu ortaya çıkardı.

12 yıl boyunca konuşmadığı için bu yeteneğini kaybeden Zeng’in, polise verdiği yazılı itirafında "Konuşmadığım için aptalca bir şey de söylemeyecektim" dediği belirtildi. Şüphelinin cinayetten suçlu bulunması halinde idam edilebileceği kaydedildi.