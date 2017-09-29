Cingöz Recai Fragmanı Yayınlandı!

Güçlü bir kadroyu bir araya getiren film bir süredir herkes tarafından merakla beklenmekteydi. Filmin fragmanı sonunda yayınlandı.

Haluk Bilginer, Kenan İmirzalıoğlu, Serkan Keskin ve Musa Uzunlar gibi oyuncuların başında yer aldığı çok iyi bir oyuncu kadrosuna sahip olan Cingöz Recai filminin fragmanı ortaya çıktı.

Bu yılın çalışkan isimlerinden olan Onur Ünlü, yeni bir projesiyle tanıtım fragmanının ardından dikkatleri üzeine çekmişti ve o zamandan beri merakla film beklenmekteydi. Peyami Safa'nın romanından uyarlanan Cingöz Recai filmi, ilk olarak 1969 yılında Ayhan Işık'ın başrolünde çekilmişti. Bu kez de romanı kendine göre yorumlayacak olan Ünlü, muhteşem bir oyuncu kadrosunu da bu projesi için bir araya getiriyor. Kenan İmirzalioğlu, Meryem Uzerli, Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Musa Uzunlar, Fatih Artman, Algı Eke ve Meriç Aral'ın rol aldığı filmin senaryosu da Kerem Deren ve Pınar Bulut'un ellerinden çıkmış durumda.

13 Ekim'de sinemalarda yer alacak olan filmin ilk uzun soluklu fragmanını alttan izleyebilirsiniz.

Papağana sorar: "Başka bir şey dedi mi sana? Nerde Cingöz? Cingöz nerde oğlum?"