Çinliler BMW'nin Akıllı Arabalarını 14 Yerinden Hackledi!

Elektrikli otomobillerin hayatımıza girmesi sonrası belli bir yazılımla yönetilen bu araçların bir de güvenliğinin sağlanması durumu söz konusu. Çinli hacker grubu, BMW'nin araçlarını hacklemeyi başardı.

Uzunca süredir BMW araçların güvenlik açığı bulundurup bulundurmadığı araştıran Çinli bir güvenlik ekibi, BMW aracında tam 14 güvenlik açığı yakaladı. Bu açıkların bir kısmı oldukça kritik; nitekim araçlara uzaktan dahi erişim sağlanmasına sebep oluyor.

Yukarıda görebileceğiniz tablo, Çinli ekibin yayınladığı güvenlik açıklarına işaret ediyor. Bu güvenlik açıklarından 6 tanesi uzaktan erişilebilir, 4 tanesi fiziksel olarak kırılabilir. Diğer iki tanesi ise USB aracılığı ile aracın içinden kontrol edilebilmesine sebep oluyor.

Yakalanan güvenlik açıkları aracılığı ile aracın Bluetooth ve veri bağlantıları kapatılabiliyor. Bu güvenlik açıklarını tespit eden ekip hali hazırda BMW ile çalışıyor ve neyse ki henüz aracın ana fonksiyonlarını kapatabilecek bir açık keşfetmediler. BMW bu açıkların I, X, 3, 5 ve 7 serilerinde bulunduğunu doğrulayarak kısa süre içerisinde araçlara gelecek güncelleme ile bu açıkların kapatılacağını belirtti.

Ayrıca BMW, bu güvenlik açıklarını keşfeden Keen Security Lab'ın ödüllendirildiğini de duyurdu.