İmplantlarda Kullanılabilecek Zararsız Piller Geliştirildi!

Fudan Üniversitesi'nde geliştirilen piller, elektrolit sızıntı riskini minimuma indiriyor.

Bilim insanları, sağlığa zararlı kimyasallar bulundurmayan, biyolojik açıdan uyumlu, implant cihazlarında kullanılabilen ince esnek bir pil geliştirdi.

Esnek piller, salin solüsyumu ve diğer hücre kültürlerini içeriyor. Yeni geliştirilen bu piller, giyilebilir cihazların ve medikal implantların güç kaynaklarını tümüyle değiştirebilir.

Çin'deki Fudan Üniversite'inden bir araştırmacı,''Yeni bulduğumuz piller, lityum iyon gibi katı pillerin aksine daha esnek bir yapıya sahip. Bu sayede implantlarda ve giyilebilir cihazlarda kullanılabilir. Bu pillerin temeli, implant edilebilir elektrolitlere dayanıyor.'' dedi.

Giyilebilir cihazlara olan talebin artması minyatür pil araştırmalarının da artmasına neden oldu. Mevcut teknolojide, pillerin içindeki kimyasallar dışarıya sızarak cihazda korozyona neden olabiliyor.

Araştırma ekibi bu sorunu çözmek için sodyum bazlı sıvılarla aşındırıcı kimyasalları değiştirdi. Bir başka seçenek olarak da insan hücrelerini çevreleyen sıvıyı taklit eden salin solüsyonu kullanıldı. Bu sıvılar, sızması durumunda kişiye zarar vermeyeceği için elektrolit sızması tehlikesi minimuma indirilmiş oldu.

Ekip iki farklı pil üretti. Biri ince, düz bir kayış şekilde çelik tellerden yapıldı. Diğeri ise, içinde nanoparçacıklı elektrotlar bulunan karbon nanotüplerden oluşuyor. Her iki pil de şu anda kullanılan lityum iyon pillerin çoğundan daha iyi performans gösterdi.

Yeni piller, en azından medikal açıdan çok daha güvenli güç kaynakları olacaklarını gösteriyorlar. Ancak yine de günlük hayatta kullanabilmek için daha çok testten geçmeleri gerekiyor.