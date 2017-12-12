Çinli bir ayakkabı üreticisi, kullanıcıların web sitesini ziyaret etmesi için reklam görseline saç teli ekledi. Ekranında saç teli olduğunu düşünen kullanıcılar saç telini almaya çalışırken şirketin web sitesini ziyaret etti.

Reklamcılık sektörü çoğu kişi tarafından ‘kolay iş’ gibi görünse de insanların dikkatini bir ürüne çekmek tahmin edildiği kadar kolay değildir. Hatta konu, iyi tasarlanmamış 10 saniyelik videolara bile tahammül edilmeyen sosyal medya ise bir ürüne dikkat çekmek çok daha zorlaşıyor.

Her yerde olduğu gibi Instagram hikayelerde de sık sık reklamlarla karşılaşmaktayız. Neyse ki dünyanın en büyük fotoğraf ve video paylaşım platformu kullanıcılarına bu reklamları geçerek diğer takip ettiği kullanıcıların hikayelerinde gezinmeye devam etme imkanı tanıyor.

Fakat Çinli bir ayakkabı üreticisi olan Kaiwei Ni kullanıcılarının reklamlarını o kadar da hızlı geçmesine izin vermiyor. Şirket, reklamlarına yerleştirdiği küçük bir ‘aldatmaca’ sayesinde tüm kullanıcıların web sitesini ziyaret etmesini sağlıyor. Hem de hiçbir zorlama olmadan.

Reddit’te paylaşılan görselde de görüldüğü gibi hikayelerde gezinirken bir Kaiwei Ni reklamı çıktığında ekranın üzerinde bir saç teli görünüyor. Bu saç telinin reklam görseline ait olduğunu fark edemeyen kullanıcılar kendilerini Kaiwei Ni’nin web sitesinde buluyorlar.

Kaiwei Ni’nin bu kurnazlığının Instagram reklam politikasını uyup uymadığı bilinmiyor. Fakat şirketin küçük numarasının işe yaradığı kesin. Zira hem Reddit’te hem sosyal medyada pek çok kullanıcı ayakkabı üreticisinin tuzağına düştüğü için üst üste şikayet mesajları paylaştı.