Günümüzde birçok farklı amaç için kullanılan drone'lar bu kez elektrik tellerine takılan nesneleri yakmak için ateş çıkarmakla görevlendirildi.

Bir süredir tam anlamıyla hayatımızda olan ve düşman askerlerini gözlemek için kullanılandan insan taşıyanana kadar birçok farklı alanda karşımıza çıkan uçan insansız hava araçları ya da daha yaygın tabiriyle bildiğimiz drone'lar yine akıllara durgunluk veren bir olayla gündeme geldi.

Çin'de elektrik tellerine sürekli poşet gibi çeşitli nesnelerin takılmasından rahatsız olan belediye, çareyi ateş saçan bir drone ile buldu. Özel olarak geliştirilen ateş çıkaran bu drone ile belediye yetkilileri tele takılan nesneleri yakmaya başladı.

Açıkçası bu tarz bir yöntem izlemek ne kadar akıl kârı bilemiyoruz ancak bu yöntemin pek de güvenli olmadığı kesin. Özellikle elektrik tellerinin ateşe karşı hassas olabileceğini de düşündüğümüzde ufak bir poşetin elektrik telinden düşmesi için drone'u kullanmak istenmeyen farklı sonuçlara yol açabilir.