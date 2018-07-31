Çinli Bilim İnsanları, Göktaşlarını Dünya'ya Getirecekler

Çinli bilim insanları, küçük olarak tabir edebileceğimiz birkaç yüz tonluk göktaşlarını robot sondalar vasıtası ile uzaydan toplayıp Dünya'ya getirmeyi planlıyorlar.

Bilim insanları, asteroidleri yeterince inceleme fırsatı buldu. Hatta birkaç defa kuyruklu yıldızlara yaklaşma ve onları inceleme şansları bile oldu. Ancak Çinli bilim insanları, insanlığın artık bir adım öteye gitmesi gerektiğini, asteroidleri Dünya yüzeyine indirerek incelemek ve madencilik çalışmaları yürütmek gerektiğini düşünüyorlar

Kulağa son derece çılgınca gelse de Çin Bilim Akademisi ve Ulusal Uzay Bilimi Merkezi’ndeki araştırmacılar bunun mümkün olduğunu iddia ediyorlar. Araştırmacı Li Mingtao ve ekibi, Shenzhen’de düzenlenen ve geleceğin teknolojilerine dair fikirlerin paylaşıldığı bir konferansta konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mingtao’ya göre çalışmalar, Dünya yörüngesinden geçen ve ileride Dünya için tehdit oluşturabilecek asteroidler üzerinde odaklanabilir. Böylece Çin, Dünya için tehlike arz eden göktaşlarını birer hammadde kaynağı haline getirecek. Göktaşlarında altın, platin, gümüş gibi elementler fazlaca bulunduğundan böyle bir çalışmayı finanse etmek çok da aptalca değil.

Projenin uygulama aşamasına geçildiğinde hedef olarak belirlenen asteroidler birkaç yüz ton ağırlığında olacak. İlk adım, göktaşını durdurmak için bir robot sonda filosu göndermek olacak. Göktaşını başarı ile yakalayan filonun ikinci görevi göktaşını Dünya’ya yönlendirmek olacak. Zaten projenin zor kısmı da burada başlıyor.

Böylesine küçük uzay nesneleri, atmosfere giriş yaptıkları sırada çoğunlukla patlarlar. Dolayısı ile bilim insanlarının göktaşını atmosferden koruyacak bir kalkan geliştirmesi gerekecek. Ayrıca bu kalkanın göktaşının hızını saniyede 12 bin 400 metreden 140 metreye düşürmesi de gerekiyor.

Li Mingtao ve ekibi, Qian Xuesen Uzay Teknolojisi Laboratuvarı’nda sürdürdükleri çalışmada böylesine güçlü bir kalkanı oluşturmak için çalışmalar yürütüyorlar. Ekibin amacı, 2029 yılına kadar uzaydan Dünya’ya göktaşı getirebilecek bir uzay taşını kullanıma hazır hale getirmek. Çalışmanın getirisinin büyük olması, yatırım bulmayı kolaylaştıracaktır.