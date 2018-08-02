Özellikle son yıllarda kripto paralar hepimizin ilgisini çeker hala geldi. En ilgisi bulunmayanların bile merak ettiği kripto paralar için yeni bir girişim daha yapıldı.

Bazı anlarda düşüş, bazı anlarda da devasa yükselişlere şahit olan kripto paralar, söz konusu kazanç olunca hepimizin dikkatini çeker hale geldi. Öyle ki hükümetlerin dahi üzerinde durduğu bu para birimi, artık teknoloji marketlerinde kullanılma yoluna gidiliyor. Bu noktada böylesine iyi bir ivme yakalayan kripto paralar için yeni girişimlerin de yapılması elbette ki şaşırtıcı değil.

Bruno Wu adlı Çinli bir milyarder, yeni bir kripto merkezi açmanın yollarını kolluyor. Güvendiği projesi için 300 milyon dolarlık bir bütçe ayıracağını belirten milyarder, girişimini Hartford Connecticut’ta gerçekleştirecek. Böylesine bir işe başlamak için harika bir yer seçtiğini düşünen Wu, en iyi üniversitelerin yakınında olmanın ona fayda sağlayacağını belirtti.

Akredite bir kuruluş oluşturmak için yakınındaki kolejler ile ortaklık kuracak olan milyarder, yaptığı bu girişimle başarı elde edecek mi bilinmez ancak bu proje bizlere kripto para sektörünün ilerlemekte olduğunu gösteriyor. Hali ile yeni bir tanım olduğu için kimilerine havai ya da ‘boş iş’ gibi görünen kripto merkezlere, bu gidişle ileride çok daha fazla rastlayacağız.