Çinli Üreticiler Tüm Ekranları 18:9 Formatında İstiyorlar!

Çinli ekran üreticileri, mevcut ekran teknolojilerini geliştirmek yerine 18:9 ekranlar ile tüketicilere daha iyi ekranlar sunduklarına ikna etmeyi hedefliyorlar.

Çin’de düzenlenen Bilgi Teknolojileri Fuarı’nda (Information Technology Expo) gördüğümüz kadarı ile Çinli ekran paneli üreticileri sözde modern ekran panellerine yönelmiş durumdalar. ‘Modern ekran paneli’ terimi size daha yüksek çözünürlük ve renk kalitesini çağrıştırdıysa özür dileriz. Çünkü Çinli üreticilerin yaptığı tek değişiklik, standart 16:9 ekran panelleri yerinde aynı panellerin ‘uzatılmış’ versiyonu olan 18:9 paneller üretmek.

Peki, bu durum ne anlama geliyor? Yakın gelecekte giriş seviye akıllı telefonlardan binlerce TL’lik amiral gemilerine, WVGA(400x840) çözünürlüklü ekranlardan 4K çözünürlüklü ekranlara kadar tüm ekran panelleri 18:9 formatında olacak. 18:9 ekranlara elbette karşı değiliz. Fakat şirketlerin görüntü kalitesini iyileştirmeye çalışmak yerine ekran formatını değiştirmekle uğraşması; eskiyi makyajlayıp tüketicilere yeni gibi göstermekten başka bir şey değil.

Bununla birlikte yine Bilgi Teknolojileri Fuarı’nda görüldü ki Çinli olmayan teknoloji şirketleri arasında ekrana entegre parmak izi tarayıcı geliştirme konusunda büyük bir rekabet yarışı bulunuyor. Apple, Samsung ve Qualcomm gibi şirketler daha pahalı fakat çok daha hassas ve güvenli olan ekrana entegre ultrasonik parmak izi tarayıcılar üzerinde çalışırken, Çinli üreticiler daha ucuz fakat daha az hassas olan optik teknolojisi üzerinde çalışıyorlar.