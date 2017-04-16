Çinli Fiyat Performans Devi LeEco Çöküş Dönemini Yaşıyor

Fiyat performans ürünleriyle dünyada ses getirmeyi başaran Çinli LeEco'nun Başkan Yardımcısı Winston Cheng görevinden ayrıldı.

Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan LeEco, özellikle uygun fiyatına rağmen güçlü teknik özelliklere sahip telefonlarıyla tüm dünyada adını duyurmayı başarmıştı. Dünyanın ilk 8GB RAM'li akıllı telefonunu duyuran LeEco, son gelen bilgilere göre pek de iyiye gitmiyor.

Geçtiğimiz aylarda ABD'nin önemli televizyon üreticilerinden Vizio'yu satın almak isteyen LeEco, maddi yetersizlik nedeniyle yöneticilerinden onay alamamış ve bu durum üzerine birçok üst düzey yönetici LeEco'daki görevine veda etme durumunda kalmıştı. Şimdi de LeEco'yu ayakta tutan isimlerden LeEco Başkan Yardımcısı Winston Cheng görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Milyarlarca yatırımla birçok alanda faaliyet gösteren LeEco'nun maddi sıkıntılar yaşaması, analistler tarafından şirketin ciddi bir küçülmeye gideceği yönünde değerlendirilirken LeEco'nun ciddi anlamda kredi borcunun da olduğu iddia ediliyor. Eğer analistler haklı çıkarsa, teknoloji dünyası bir fiyat - performans devini daha kaybetmiş olacak.