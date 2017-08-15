İnternet Bağımlılığı Yüzünden Gittiği Merkezde Ölü Bulundu

Çin'de bir anne, oğlunun internet bağımlılığı olduğu için normalde yasak olan bir rehabilitasyon merkezine götürdü. Çocuk merkeze yatmasından yalnızca 48 saat sonra darp edilmiş bir şekilde ölü bulundu.

Çin işkencelerinin ününü daha önce duymuşsunuzdur. Genellikle küçük çocuklara yapılan bu işkenceler, bir kişinin alışkanlıklarından vazgeçmesi için kullanılıyor.

16 yaşında Çinli bir genç de internet alışkanlığından kurtulmak için bu tarz işlemlerin yapıldığı rehabilitasyon merkezine gönderildi. Bizzat annesi tarafından gönderilen çocuk, merkeze yatmasından 48 saat sonra çok sayıda dış ve iç yaralanmalarla birlikte hayatını kaybetti.

Çin’in Anhui eyaletinde gerçekleşen bu olay, “Liu” isimli bir çocuğun başına geldi. Annesinin açıklamalarına göre, “Ciddi internet bağımlılığı olan oğlumu “psikolojik danışma ve fizik eğitim” merkezine götürdüm” dedi.

Oğlunu kayıt ettirmeden önce bir personelin açıklamalarından rehabilitasyon merkezinde kesinlikle şiddet ögelerinin bulunmadığı, “nazik” bir ortam olduğunu öğrenen anne, çocuğunun 180 günlük kalımı için 22.800 yuan(3.420 dolar) para ödemiş.

İzinsiz rehabilitasyon merkezinin çalışanları ve müdürü göz altına alınırken, çocuğun 48 saat içerisinde nasıl öldüğü araştırılıyor. Çin’de bu tarz zararlı merkezlerde, çocukların internet alışkanlığını bırakması için bedensel ceza ve elektroşok gibi barbarca yöntemler kullanılıyor.

Genelde yaz aylarında bu tarz kamplara gönderilen çocuklar, istismara uğrayabiliyor. Bu yüzden ebeveynlerin kurs seçimleri yaparken çok daha dikkatli olmasını öneriyoruz.