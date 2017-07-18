Çinli iPhone Kaçakçısı 102 Cihaz ile Yakalandı!

Çin'de bir kaçakçı 102 iPhone ve 15 lüks saatin de içinde olduğu 42 kiloluk kaçak cihaz ile yakalandı.

Çin’de bir kaçakçı 102 cihazı kaçırırken yakalandı. Hong Kong’dan seyahat eden kadının üzerinde 102 iPhone ve 15 lüks saat ile toplam 42 kilo taşıdığı belirtildi. Apple yıllardır Çin’de satış yapıyor fakat ağır vergiler ödememek için karaborsa telefonlara çok büyük bir talep var ve bu talep yüzünden cep telefonu kaçakçılığı ülkede gittikçe büyüyor.

Shenzhen Louhu gümrük yetkilileri normalde bir düzineden az iPhone ile kaçakçılık yapıldığını ancak bu denli büyük kaçakçıların genellikle yakalandığını söylediler.

“Kadın Iron Man” lakaplı kadının 102 cihazı plastik torbalara koyarak gövdesine ve beline sardığı ortaya çıktı. Yetkililer garip şişlikler ve vücut oranlarını farkedip “Kadın Iron Man” i yakaladılar. Cihazların bir çoğunun iPhone 6 olduğu ancak orjinal mi yoksa klon mu olduğu bilinmiyor.