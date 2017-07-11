Çinli Öğrenciler 200 Gün Boyunca Kapsülde Yaşayacak!

Çin'in başkenti Pekin'de başlayacak proje kapsamında gönüllü öğrencilerden seçilmiş 4 öğrenci, 200 gün botunca kapsülde yaşayacak.

Çin’in 2036 yılına kadar Ay’ın karanlık tarafına koloni kurma isteği, bir süreden beri biliniyordu. Ay misyonu için ilk roketini önümüzdeki sene fırlatması beklenen Çin için astronot eğitimleri de başladı. Ay misyonuna hazırlık için hazırlanmış 160 metrekarelik uzay kabininin simule edileceği yeni görevde gönüllü olarak seçilmiş 2’si erkek 2’si kadın olmak üzere 4 öğrenci, kapsülde 200 gün geçirecekleri sürece başladılar.

Bu pazar günü başlayan deney, Ay’da bitki yetiştirmekten idrar dönüşümüne kadar her şeyi ortaya koyacak.

Pekin’de yer alan sığınağa gönüllü öğrencileri dolduran Çin, bu öğrencileri Pekin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bölümü'nden seçmiş. Lunar Palace-1 isimli kapsülün içerisine giren öğrenciler, 200 gün boyunca burada kalacaklar. Astronot olma hayallerinin bir parçası olarak başlayan projeyi, Pekin Üniversitesi Havacılık ve Uzay bölümün Öğretim Üyesi ve projenin baş mimari Liu Hong kontrol ediyor. Hong, insan sağlığı için gereken her şeyi dikkatle hesapladıklarını söyledi.

Hong’un açıklamalarına göre oksijen, istasyondaki bitkiler tarafından üretilecek. Bu oksijen, insanlar, hayvanlar ve atık maddeleri parçalayan organizmaları karşılayacak kadar yeterli düzeyde dizayn edilmiş. Fiziksel ihtiyaçları tatmin etmenin deneyin bir parçası olduğunu söyleyen Liu, kısıtlamaların zihinsel etkisini ölçmeye çalıştığını ve bu süreçte öğrencilerin depresyona girebileceğini söyledi.

Yine de Ay’a giderek koloni kuracak astronotlar, bu sorunlardan daha fazlasını yaşayacaklar. O yüzden deney, dayanıklı astronot yetiştirme açısından hayati önem taşıyor.

Gönüllü grup zihinsel etkilerin yanında 200 gün boyunca güneş ışığı olmadan yaşamanın etkilerini de gözler önüne serecek. Bütün bu deneyin sürekli kontrol altında tutulduğunu ve gerekli durumlarda iptal edilebileceğini belirtelim. Sizce Çin’in birden ağırlık verdiği uzay araştırmalarının sebebi ne olabilir?