Çinli Öğrencilerin Geliştirdikleri Efsane Kopya Taktikleri

Sayıları milyonlara ulaşan Çinli öğrenciler, istedikleri üniversiteye ve bölüme girebilmek için akla hayale gelmeyecek kopya taktikleri geliştiriyorlar.

Çinli öğrenciler, tıpkı ülkemizde olduğu gibi üniversiteye girebilmek adına bir sınava giriyorlar. Sizin de bildiğiniz üzere dünyanın en fazla nüfusuna sahip olan Çin’de istenilen bir bölüme girmek de bu vesileyle biraz daha zorlaşıyor. Bu zorluğu aşabilmek için daha fazla çalışmak yerine ‘daha kolay nasıl yapabilirim’e kafa yoran bazı öğrenciler, buralarda hiç de görmeye alışkın olmadığımız bazı kopya taktikleri geliştirmişler. Gördükçe şaşkınlığınızın bir kat daha artacağını düşündüğüm o kopya taktiklerinden bazıları şöyle:

Sıradan bir saat gibi görünen, aslında kablosuz iletişim aracı olan araç.





Öğrencilerin soruların yanıtlarını dışarıdan almasını sağlayan, kemer görünümlü kablosuz iletişim cihazı.





Görülmesi neredeyse imkansız olan kablosuz kulaklık.





Kalem ve silginin içerisine gizlenen kamera ve kablosuz vericiler.





Öğrenciler, görevliler tarafından sınav boyunca kameralarla izleniyorlar.





Ayrıca polisler, kablosuz bağlantıları denetlemek adına sınav salonlarının etraflarını böyle denetliyorlar.