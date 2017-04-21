Çinli otomobil firması Guangzhou Automotive Group, 2018 yılında Amerika pazarına giriyor. GAC Motors'un Amerika pazarı için yapacağı isim değişikliği ise biraz manidar.

O an gelip çattı: Guangzhou Automotive Group veya GAC Motor, 2018'de Amerika pazarına girmeden önce Trumpchi markasının adını değiştirmeyi düşünüyor. GAC Motor zekice davranıyor zira Trumpchi isminin Amerika'daki pek çok kişiye hitap etmediği aşikar. Özellikle tartışmalı başkan "Donald Trump" Amerika'nın zirvesindeyken...

Şangay otomobil fuarında Reuters'e konuşan GAC Group Başkanı Feng Xingya, "Bu büyük bir tesadüf, Donald Trump'ın başkan olacağını hiç düşünmemiştim. Zaten markamız 2010 yılında piyasaya sürüldü. Peki bu adı değiştirmeye nasıl karar verdik? Cevabı basit: Trump, Amerika Birleşik Devletleri başkanı olabilir ancak kendisine ciddi bir tepki var. Geri bildirimleri düşündüğümüzde en mantıklı hamle bu." ifadelerini kullandı. Amerika'da satışa sunulan GAC modelleri Alfa Romeo 166 platformunun üzerine inşa edilecek. Şirketin amacı Amerika pazarında alt gelir seviyeli kullanıcılar arasında popüler olmak. GAC Motors; Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Güney Amerika pazarına 2013 yılında giriş yapmıştı.