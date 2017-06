Çinli Teknoloji Devi LeEco’nun Çöküşü Devam Ediyor

Çinli teknoloji şirketi LeEco'nun birçok teknoloji sektöründe eli bulunuyor. Ancak bu aralar büyük bir para kaybı içerisinde ve gelir elde etmekte zorlanıyor.

LeEco, son on yılda TV'lerden elektrikli arabalara kadar her şeyi üretiyor, ya da en azından üretmek için elinden geleni yapıyor. Ancak şimdi başı gerçekten dertte. Şirketin eline pek fazla nakit geçmediği için şirket nakit sıkıntısı çekiyor. Ayrıca yükünü hafifletmek için de para arayışı içinde olması yararsız kalıyor.

Aslında sorunun temeline indiğimiz zaman, üstte de bahsettiğimiz gibi her sektöre atılmaya çalışmasının yani genişleme oranının sorun olduğunu görüyoruz. LeEco, on üç yıl önce bir Netflix tarzı bir video sitesi olarak tanıtıldı. Şimdi ise şirket, tüketici elektroniğinin hemen hemen her sektöründe genişliyor. Bu yılın başlarında kurucusu ve CEO'su Jia Yueting, şirketin mali açıdan zorluk yaşadığını kabul etti, ancak bir Çin emlak geliştirme şirketi Sunac'ın yaptığı 15 milyar yuan'lık bir yatırımın krize bir çözüm sunması bekleniyordu.

Yine de yatırım pek yeterli olmadı. LeEco, mevcut zorluklarının kaynağı olarak parayı vermeyen diğer şirketleri suçluyor.

Şimdi ise şirkete ne olacağı bir belirsizlik içinde. Şirket, şirketin maddi sıkıntılarının en büyük kaynağı olan elektrikli otomobillerinde ilerlemeye ve üretime başlamaya çalışıyor. LeEco, mevcut krizi yönetmek için liste dışı varlıkların bir kısmını yönetmek ve satmak zorunda kalacak gibi duruyor.