Çinli Toutiao, Musical.ly'ye 800 Milyon Dolar Teklif Verdi

Çin'de oldukça ünlü olan haber akışı uygulaması Toutiao'nun sahibi, Musical.ly'yi satın almak için 800 milyon dolar teklif verdi.

Çin'in teknoloji devleri, Dünya pazarına açılmak için öyle büyük paralar dökmeye başladılar ki, açıkçası gün geçtikçe şaşırmaya devam ediyoruz. Özellikle de Tencent, Alibaba ve Baidu gibi firmalar Çin'den de öte bir dünya devi haline gelmeye başladıklarından beri, Çin pazarında oldukça etkin olan ünlü haber akışı uygulaması Toutiao da büyük hamleler yapmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda Flipagram'ı satın alarak bir popüler uygulamayı kendi bünyelerine katan firma, şimdi de ünlü karaoke-playback uygulaması "Musical.ly" ye göz dikti. Kaynaklara göre 800 milyon dolar ile 1 milyar dolar arası bir teklifte gidip gelen anlaşmalarla, Toutiao, Musical.ly'yi de bünyesine katmaya kararlı gibi gözüküyor. Geçtiğimiz sene daha popüler olduğu yıllarda 500 milyon dolar değer biçilen uygulamaya ise, özellikle de popülerliği azalmaya başladığı şu yıl içerisinde neden bu kadar yüksek teklif verildiği ise bilinmiyor.

Ancak Çin ve doğu asya içerisinde toplam 120 milyon aktif kullanıcıya sahip Toutiao'nun sahipleri kesinlikle Dünya pazarına damga vuracak bir giriş yapmaya çalışıyor. Uzun bir süredir kendi uygulamaları içinde, milyar dolarlık yapay zeka yatırımı yapan firma, Çin hükümetiyle geliştirilecek bir yapay zeka yazılımı için de 20 milyon doları resmen gözden çıkarmıştı. Bu yüzden bu büyük satın almaların altında, dedikodulara göre Toutiao'nun yapmak istediği yapay zeka yatırımlarına gelir oluşturmak olduğu söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz?