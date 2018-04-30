Çin'de geliştirilen ve mesajlaşmaya yarayan WeChat üzerinde yeni ve önemli bir nokta keşfedildi. Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, silinen mesajlar telefon ve bilgisayarlarda kayıtlı kaldığı belirtildi.

Bildiğiniz gibi WeChat, Çin’de geliştirilmiş olmasına karşın dünya çapında kullanılan bir mesajlaşma uygulaması. Son gelen bilgilere göre kullanıcıların güven duyduğu uygulamanın bir açığı ortaya çıktı. Konu hakkında açıklama yapan geliştirici şirket, bazı durumlarda suçluların yakalanması için silinen mesajlara başvurduklarını belirtti.

Pazartesi günü South China Morning Post tarafından tespit edilen olay sonrası, WeChat ana şirketi Tencent’den de cevap gecikmedi. Herhangi bir sohbet geçmişini kaydetmediklerini belirten şirket, kullanıcıların aslında silinen konuşmaları telefon ve bilgisayarlarında sakladıklarını itiraf etti. Bu itiraf ile birlikte aslına bakarsanız Tencent, geçmişte söylediği bir sözü de yalanlamış oldu.

Öncesinde otomotiv endüstrisi yöneticisi Li Shufu'nun CEO’suna verdiği sözde Tencent “Büyük veri analizleri için kullanıcı sohbetlerinden herhangi bir içeriği kullanmayacağız” demiş ve şimdi de kendi sözünü kendi yalanladı. Bu itiraf sonrası ise Facebook skandallarından ağzı yanmış olan kullanıcıların, kısa süre içerisinde WeChat'i de terk edecekleri düşünülüyor.