Çinli bir start-up firma olan WPG, grafen teknolojisi ile yeni bir powerbank üretti. 10 dakikada 5000 mAh dolan cihazın üretimi için crowdfunding yöntemi ile para toplanıyor.

Çinliler yerlerinde durmuyorlar. Huawei’nin Watt Laboratuvarları ile birlikte gerçekleştirdiği grafen bazlı mobil cihaz batarya çalışmaları, herkesin dikkatini çekmişti. Kullanıcılar firmanın uzun süre dayanıklı bataryalarını beklerken yeni bir firma olan WPG, yine grafen teknolojisi ile yapılmış powerbank’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Küçük bir start-up olan WPG, icat ettiği powerbank’leri ticarileştirmek için sermayeye ihtiyaç duyuyordu. Jindong’da crowdfunding için listeye koydukları ürünler için belirlenen hedef 100.000 yuan civarındaydı. Ancak bu hızla gerçekleşti, hatta geçti bile. 216.810 yuan toplayan firmaya bağışlar, önümüzdeki 11 gün boyunca devam edecek.

Powerbank’in 10 dakikada 5000mAh'i şarj etme özelliği kullanıcıları etkilemiş olacak ki, bu kadar yüksek bir bağış toplandı. Geliştirdikleri powerbank’in 1000mAh kapasiteli bir sürümü ve 12V/5A hızlı şarj özelliğine sahip bir versiyonu da mevcut. 5V/3A, 9V/2A ve 12V/1.5A gibi versiyonları da olan cihazın verdiği maksimum güç 18W civarında. Tüm bu özelliklerin yanında aşırı ısınma sorununu da ortadan kaldıran grafen teknolojisi, gerçekten büyük avantaj sağlıyor.

WPG Graphene mobil powerbank; gümüş, mate siyah, altın ve gül rengi olarak kullanıcı ile buluşacak. Crowdfunding’in bitişinden itibaren tam fiyatının açıklanması bekleniyor.