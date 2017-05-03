Çinliler Kendi Wikipedia'sını Kurmak İçin Hazırlanıyor!

Çin Hükümeti, Wikipedia'nın Çin versiyonuyla hemen hemen aynı büyüklükteki yeni bilgi platformu için kolları sıvadı.

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde ülkemizde erişime kapatılmıştı. Bu erişim engelleme kararının en kritik nedeni Wikipedia'da Türkiye'nin bir terör örgütüne yardım ettiğine ilişkin belgelerin yayınlanması ve BTK'nın talebine rağmen Wikipedia'nın bu belgeleri kaldırma ya da düzenleme yoluna gitmemeseydi.

Benzer bir nedenden dolayı Çin hükümeti, Çin'e ait önemli verileri kendi sunucularında barındırmak ve kendi halkı tarafından oluşturulmasını sağlamak için bir internet ansiklopedisi kurma hazırlığına girdi. Bu internet ansiklopedisinin kurulması için 20.000'e yakın akademisyen görevlendirildi.

300.000 başlıktan oluşacak ve 'Çin Ansiklopedisi' adını alacak olan bu internet ansiklopedisi Wikipedia'da Çin ile alakalı olan girdilerle hemen hemen aynı boyutta olacak. Böylelikle Çin hükümetinin ülkeleriyle ilgili yüzbinlerce bilgiyi verdiği bir çevrimiçi ansiklopedisi olacak.