Çinliler, Paris'in Bile Çakmasını Yapmayı Başardı!

Çinliler, bildiğimiz üzere bir şeyleri taklit etme konusunda epey maharetliler. Artık Eyfel Kulesi ve Mona Lisa'yı görmek için Paris'e gitmenize gerek kalmadı! Çinliler, bazı Fransız eserlerinin o kadar benzerini yapmış ki Çin'e seyahat ettiğinizde çakma bir Paris'te olduğunuzu düşünebilirsiniz.

Sevgilinizle beraber aşıklar şehri Paris'i mi seyahat etmek istiyorsunuz? Eyfel Kulesi gerçekten ilginizi mi çekiyor? Artık Çinlilerin Paris'i ziyaret etmesi için Fransa'ya gitmesine gerek kalmadı. Çinli mimarlar, mühendisler ve sanatkarlar, Paris'deki eserleri overlok makinesi gibi Çin halkının ayağına getirdi.

Çin, 9656 kilometre uzağındaki Paris'deki yapılara ve sanat eserlerine o kadar benzer eserleri yapmış ki ortalama bir gezgin, Çin gezisinde kendini Paris'de zannedebilir. Aşağıdan görebileceğiniz fotoğraflar, Çinlilerin çakma herhangi bir şey yapma konusunda bir dünya markası olduğunu sizlere tekrar kanıtlayacak.

Fransa deyince aklımıza ilk olarak Paris ve Eyfel Kulesi gelir değil mi? Paris'i hiç ziyaret etmemiş bir insan bu iki fotoğrafı aynı yerin farklı zamanlarda çekilmiş fotoğrafları sanabilir ancak aşağıda gördüğünüz fotoğraf 2013 yılında Çin'de inşa edildi. Aradaki farkı ise arkadaki şehir manzarasından ve ilk fotoğrafta asansör bulunmasından anlayabilirsiniz.

Çinliler, belli ki Eyfel Kulesini çalmakla yetinmemiş. Bu fotoğraftaki ayrımı yapmak öteki fotoğrafa nazaran çok daha kolay çünkü ilk fotoğraf kabak gibi bir Çince yazı içeriyor. Alttaki fotoğraf Versay'da bulunan Apollon Çeşmesi'ne ait. Görünen o ki Çinli gelin ve damatlar tarafından Apollon Çeşmesi'ne epey bir rağbet var.

Buradaki fark epey ortada, ilk fotoğraftaki gökkuşaklı neon ışıklarıyla Çin renkli kişiliğini ifade etmeye çalışmış gibi.

Paris'in favori uğrak yerlerinden birisi olan bu heykel de Çinliler'in keskin gözlerinden kaçmamış. Adeta kopyala-yapıştır olan heykelle de Çinli heykeltıraşlar görevlerini başarıyla tamamlamış.

İstanbul'da da bir benzeri bulunan, bu düşünen adam heykelindeki farkı ise 'düşünen adam'daki 'ABS' yani karın kaslarıyla ayırt edebilirsiniz.

Bu fotoğrafları çeken Fransız fotoğrafçı Francois Prost, bu esinlenmiş (!) eserleri görmek için Çin'in Tianducheng kentini ziyaret etti. Dünyanın en ikonik şehrin bir çakmasında yaşamanın nasıl olacağını merak eden Prost, bu fenomene 'duplitecture' isminin verildiğini söylüyor.

Siz bu aşırı orijinal (!) eserler ve yapılar konusunda ne düşünüyorsunuz? Çinliler bunları yaparken sizce ne düşünmüş olabilir?