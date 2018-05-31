Çinliler Şimdi de Lamborghini Urus’un Çakmasını Ürettiler!

Hemen her ürünü kopyalayabilme yeteneğine sahip olan Çinliler, şimdi de Lamborghini'nin SUV aracı Urus'u kopyaladılar. Hem de değeri yalnızca 70 bin TL+ vergiler.

Çinli şirketlerin bugüne kadar çeşitli ürünleri taklit ettiklerini görmüştük. Bunların başında da popüler Apple, Samsung gibi popüler markaların akıllı telefonları geliyor. Peki, bir arabanın çakmasını daha önce hiç görmüş müydünüz? Şaka değil; Çinli Huansu Auto şirketi, Lamborghini Urus’un çakmasını üretti.

Beijing Auto Industries Corporation (BAIC) çatısı altında faaliyetlerine devam eden Huansu Auto’nun geliştirdiği araçları, BAIC ile Yinxiang Motorcycle Group’un ortak girişimi olan Beiqi Yinxiang Automobile üretiyor. Şirketin son ‘geliştirdiği’ araç ise Çinlilerin çakma ürün konusunda ne kadar sınır tanımaz olduklarını gösterdi.

Henüz bir model adı belirlenmemiş olan çakma Urus, 150 beygir gücünde 1.5 lt turbo motora sahip. Orijinal Lamborghini Urus’un motoru ise 650 beygirlik güç üretiyor. Motorlar arasındaki bu fark fiyata da elbette ki yansıyor. Çakma Urus’un 70 bin TL’lik fiyatı bulunurken, Lamborghini Urus’un 2.2 Milyon TL değeri bulunuyor.

Huansu, orijinal Urus’ta pek beğenilmeyen çamurlukları çakma Urus’ta değiştirerek daha iyi bir görünüme kavuşturmuş. Bununla birlikte aracın geri kalan neredeyse tüm tasarımı orijinal Urus ile birebir aynı. Şimdi merak edilen asıl soru ise başka bir Çinli üreticinin daha Huansu’nun yolundan gidip gitmeyeceği.