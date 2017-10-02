PUGB, Steam'de Olumsuz Değerlendirme Rekoru Kırdı!

Steam'in yıldızı PUGB, üst üste aldığı kötü eleştiriler yüzünden Steam'de gerilere düştü.

Son zamanlarda Steam’in en başarılı oyunlarından birisi olmayı başaran PlayerUnknown Battlegrounds, 1,5 milyon eşzamanlı kullanıcıya ulaştı ve bununla birlikte kendi yan kuruluşu PUGB Corp’u duyurdu. Bu süreçte oyun için her şeyin iyiye gittiğini görüyorduk ki birden çok fazla olumsuz yorum almaya başladı.

Çin’de yaşanan gecikme sorunundan dolayı şikayet etmeye başlayan binlerce oyuncu, oyunu kötü eleştirilerin gündemine oturttu. Çin sunucularının çok yavaş olmasından dolayı Avrupa veya Kuzey Amerika sunucularına katılmak zorunda kalan Çinli oyuncular, normal olarak bu sorundan dolayı oyunun geliştiricisi Bluehole’a tepki gösterdi. Oyun içi reklamlarla oyuncuları canından bezdiren PUGB, hem kötü sunucu desteği verip hem de parayla satın alınan bir oyunun içini reklamla doldurduğu için Çin'de çok ağır bir şekilde eleştiriliyor.

Her geçen gün artan eleştiriler en sonunda Steam’de tek bir günde 10.000 olumsuz değerlendirmenin oluşmasını sağladı. Bu da oyunun Steam’de yer alan “olumlu” tarzını birden “karmaşık” durumuna soktu.

En son GTA 5’in mod konusunda yaşadığı sıkıntıdan da görmüştük ki kullanıcılar, güçlerini Steam’de göstermenin yollarını buldular. Bu olayların ardından Bluehole’un nasıl karşılık vereceği merakla bekleniyor. Oyunlar oynarken sunucu sıkıntıları yaşayan bir ülke olarak Çinli oyuncuları çok iyi anladığımızı belirtmek istiyorum. Oyun firmalarının oyunlarını satıp gelir elde ettikleri ülkelere çok daha fazla destek vermeleri gerekiyor.