Çinlilerin Geliştirdiği Organik Güneş Pilleri Enerji Rekoru

Alışık olduğumuz güneş panellerinden oldukça farklı görünen yeni nesil organik güneş paneli enerji rekoru kırmayı başardı. Bu yeni paneller daha fazla enerjiyi daha ucuza mal ediyor.

Çinli araştırmacılar yeni nesil bir güneş pili geliştirilmesi adına önemli bir adım attıklarını duyurdu. Şu zamana kadar güneş enerjisini elektriğe dönüştürmek için en verimli yöntem silikon kullanımıydı. Araştırmacılar karbon ve plastikten üretilen organik fotovoltaiklerle, elektrik üretmenin daha ucuza mal edileceğini açıkladı. Bu yeni çalışmayla organik piller, silikon kadar verimli olabilecek.

Yeni geliştirilen güneş paneli, görmeye alışık olduğumuz kare, dikdörtgen ve sabit montaj gerektiren güneş panellerinden çok daha farklı. Organik fotovoltaikler (OPV), ince plastik rulolar üzerine basılabilmeleri için mürekkep içinde çözünen bileşiklerden yapılıyor. Ayrıca bu organik paneller; sabit bir yere ihtiyaç duymuyor, yapıların etrafında büküp katlanabiliyor, hatta kıyafetlerin içine bile yerleştirilebiliyor.

Japonya 2016 yılında güneş ışığının yüzde 26.6’sını kapsayan fotovoltaiklerle enerji rekorunu kırmıştı. Çinli araştırmacılar bu rekoru kırarak, geliştirilen yeni organik güneş pili ile yüzde 25’ten daha fazla verim alabileceklerini ve bunu daha ucuza mal edebileceklerini ifade ediyorlar.