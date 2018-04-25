Çinlilerin Tüm Dünyayı Dehşete Düşüren Yeni Savaş Uçağı

Çinlilerin henüz yapım aşamasında olan yeni savaş uçağı adeta bir canavar! Sıra dışı özellikleri ile duyanları dehşete düşüren bu uçan canavar, acaba havalandığında neler yapabilecek?

Yalnızca birkaç saniye içinde havalanabilen bu hipersonik savaş uçağı, Çin'den Londra'ya 78 dakikada ulaşabiliyor. Saatte 6 bin km hız yapabilen Çinlilerin bu yeni silahı sesten 5 kat daha hızlı!

Uçak, 'hipersonik ağır bombadırman uçağı' olarak anılıyor ve en büyük özelliği ise hızlı olmasının yanında, çok ağır hasarlara neden olabilen bomba yüklü tasarımı.

Keza Çin'de bir noktadan kalkan bu hipersonik uçağın, sadece 2 saatte New York'a ulaşabilmesi de mümkün!

Çin Bilimler Akademisi uzmanları tarafından üzerinde uzun zamandır çalışılan bu hipersonik uçak yalnız savaşta değil, yolculuk amacıyla da kullanılabilecek.

Bu, gelecekte uzun mesafeli yolculuklar için mevcut uçaklara kıyasla daha rahat ve verimli bir ulaşım sağlayabilir. Başka bir deyişle, saatler süren uzak yolcuklar epey yakın olacak!

Henüz geliştirilme aşamasında olduğu için hakkında fazla detay vermeyen Çinli uzmanların geliştirdiği bu uçak dünyayı değiştireceğe benziyor.

Uçağın tasarımı da bu yüksek hıza ulaşabilecek biçimde tasarlanıyor.

Uçak, sürtünmeyi azaltmak ve hızı sürüklemek için birbirini kullanan iki kanat katmanına sahip.