Cinnabon'dan Hayatını Kaybeden Carrie Fisher Hakkında Skandal Tweet

Amerikalı çörek ve abur cubur üreticisi Cinnabon, Star Wars yıldızı Carrie Fisher'ın vefatından kendine pay çıkarmaya çalışınca büyük tepki gördü.

1985 yılında, Amerika Birleşik Devletleri Seattle Washington'da kurulan Cinnabon, resmi Twitter hesabı üzerinden skandal bir paylaşımda bulunarak, Star Wars evreni hayranlarının şimşeklerini üstüne çekti. Carrie Fisher'ı kendi reklamlarında kullanmaları, firmayı karanlık tarafa fazlasıyla yakınlaştırdı.

Cinnabon, Carrie Fisher'ın dün akşam saatlerinde hayatını kaybetmesinin ardından şu paylaşımda bulundu:

"Huzur içinde uyu Carrie Fisher, galaksideki en iyi çörekler daima senin olacak"

Bununla da kalmayan Cinnabon, söz konusu paylaşımında tarçınla Carrie Fisher'a benzetilmiş bir çöreğin resmini yayınlamakta da 'sakınca' görmedi.

Cinnabon tepkiler üzerine iletiyi kaldırsa da, bu şirketin ilk vukuatı değil. Amerikalı abur cubur üreticisi, Mayıs ayında da Carrie Fisher'a benzeyen bir çöreğin resmini yayınlamıştı.

Ünlülerin ölümünden sonra gerçekleştirilen bu tür eylemlerin, firmalara yarardan çok zarar getirdiğini düşünüyoruz. Siz de bizimle aynı fikirde misiniz?