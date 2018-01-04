Cinnet Geçirten Çınlamaları İçin Yeni Bir Cihaz Geliştirildi

Her ne kadar toplumun belli bir kesimi tarafından 'demek ki biri beni anıyor' diyerek geçiştirilse de, kulak çınlaması ciddi bir problem ve bunun için çeşitli çözümler aranıyor.

Kulak çınlaması her ne kadar bu problemi uzun vadeli veya şiddetli yaşamayanlar için sıradan bir durum gibi görünse de, bu problemi çok ciddi bir tıbbi rahatsızlık olarak yaşayanlar da var. Amerika'da yapılan araştırmalar, milyonlarca insanın şiddetli kulak çınlamalarından şikayetçi olduğunu gösteriyor. Öyle ki bu kulak çınlamaları bir süre sonra dayanılmaz baş ağrılarına, uykusuzluğa ve iş göremezliğe kadar bir sürü soruna sebep olabiliyor.

İşin kötü tarafı, bu hastalık neredeyse tedavi edilemez ve kronik bir rahatsızlık olarak görülüyor. Yapılan tetkikler sonucunda, tedavi süreci hastanın bu kulak çınlaması ile yaşamayı öğrenmesi ve psikolojik telkinlerle hafiflemesini sağlamakla devam ediyor. En son çare olaraksa bu çınlamaların başka seslerle absorbe edilerek hastanın rahatlaması sağlanıyor. Tüm bu bilgiler ışığında, Michigan Üniversitesi'nde görev yapan bir kısım araştırmacı, bu rahatsızlığa çözüm olabilecek bir cihaz üzerinde çalışmaya başlamışlar.

Öncelikle kulak çınlamasının sebebini bulmaya çalışan araştırmacılar, çoğu vakada çınlamanın kaynağının, işitmenin beyinde ilk algılandığı beyin sapının iki bölgesinden birinden kaynaklandığını tespit etmişler. Bu bölgenin çeşitli ses dalgaları ile eğitilmesi ve çınlamanın giderilmesi için, çeşitli hayvan denekler üzerinde yapılan çalışmalar da olumlu sonuç verince, 20 gönüllü ile tam 16 haftalık bir periyoda dayalı bir deney başlamış.

Deneyin sonunda bir çok hasta kulak çınlamalarının şiddetinin ve rahatsızlık vericiliğinin azaldığını belirtmiş, ikisi ise kulak çınlamasının tamamı ile geçtiğini söylemiş durumda. Yakın gelecekte cihazın tüm hastaların tedavisinde kullanılması planlanıyor. Peki siz kulak çınlamasından müzdarip misiniz ve kulağınız çınladığında ne kadar şiddetli bir biçimde yaşıyorsunuz?