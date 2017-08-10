Kavulan Google Mühendisi Pişman Olmadığını Açıkladı!

Cinsiyetçi bir manifesto yazarak Google'dan kovulan mühendis yazdığı yazıdan pişman olmadığını, aksine Google'ın kendisine haksızlık yaptığını belirtti.

Yazdığı “cinsiyetçi” yazıyla tepki çeken ve en sonunda çalıştığı Google’dan kovulmak zorunda kalan eski Google mühendisi James Damore, yazdığı yazıdan herhangi bir pişmanlık duymadığını belirtti.

Viral bir olayın ortasında kalan Damore, gazetecilere verdiği demeçte kadın ve erkekler arasındaki cinsiyete dayalı farkın biyolojik nedenlere dayandığını iddia ederek, kadınların teknoloji alanında daha az çalışması, daha az para alması ve üst düzey alanlarda bulunmaması gerektiğini belirttiği yazısının arkasında olduğunu söyledi.

“Pişman olmak zor, çünkü Google’ı ve dünyayı genel olarak daha iyi bir yer haline getirmeye çalışıyorum, hikayenin yalnızca bir tarafının duyulabileceği ideolojik yankı odaları kurarak kendimi sınırlamayacağım” dedi. Bloomberg’e konuşan Damore, “Kesinlikle inciniyorum… Google bana ihanet etmiş gibi geliyor. Amacım tam anlamıyla Google’ı ve Google’ın kültürünü iyileştirmek oldu, fakat onlar beni cezalandırdı. Bunu yaparak beni utandırdılar” dedi.

Aslında bu yazı yaklaşık 1 ay önce yayınlanmıştı, ancak gazete ve yayın organlarında yayınlanmasının ardından bu hafta halkın ilgisini çekti.

Damore, “Ben tüm erkeklerin tüm kadınlardan farklı olmadığını söylemiyorum, sadece bu kişilik özelliklerinin dağılımı var ve bu dağılım erkeklerle kadınlar arasında değişiyor” diye belirtti. “Google’da çok yetenekli kadınlar var ve bunlardan herhangi birinin ortalama erkek mühendisten daha kötü olduğunu da söylemiyorum. Yalnızca bu alanlara girmek isteyen kadın sayısı daha az, ancak eğer bu işi ve teknolojiyi seviyorsanız o zaman bu harika” dedi.

Google, mühendisi uzaklaştırmasının ardından kesin akıbeti belirlemek için şirket genelinde bir toplantı düzenleyecek. Sizce Google Damore hakkında yanlış bir karar mı aldı, yoksa doğrusu bu muydu? Yorumlarınızı bekliyoruz.