‘Cinsel Organı Alnında’ Olan ve Kameralara İlk Kez Yakalanan Hayalet Köpek Balığı

Son derece nadir bulunan hayalet köpek balıkları, kamerayla ilk kez görüntülendi.

Yalnızca Avustralya, Yeni Zelanda, Kaliforniya ve Yeni Kaledonya açıklarında olduğu bilinmesine rağmen bu zamana kadar görüntülenemeyen hayalet köpek balığına ait ilk görüntüler, ilk kez bu yazın sonlarına doğru elde edildi.

Çok nadir olduğu belirtilen bu köpek balığı türünün varlığından 2002 yılına haberimizin bile olmadığını belirten Monterey Körfezi Akvaryum Araştırmaları Enstitüsü, insansız yapılan bir dalgıç ile görüntülenen hayalet köpek balıklarının en ilginç özelliğinin ise cinsel organlarının ‘alnında’ bulunuyor olmasını gösteriyor. Ayrıca bilim insanları, söz konusu canlının ‘geri çekilebilir penise sahip olan ilk canlı’ olabileceğini fakat işlevinin tam olarak nasıl gerçekleştiğinin bilinmediğini söylüyorlar.

Pasifik Köpekbalığı Araştırma Merkezi program direktörü Dave Ebert, insansız dalgıcın aslında bu köpek balığını aramadığını, şans eseri görüntülendiğini söylüyor. Yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.