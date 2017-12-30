Gönüllü Bilgisayar Uzmanı Yaşadığı Cinsel Tacizi Anlatıyor

Kullanıcı IP numarasını gizleyerek kişisel güvenlik sağladığı iddia edilen Tor adlı tarayıcının yapımcılarından olan Jacob Appelbaum'un da üyesi olduğu CCC adlı toplulukta yaşanan bir olayın mağduru olan Chelsea Komlo, topluluğun bu tip olayları görmezden gelerek, sapkınların önünü açtıkları iddiasını dile getiriyor.

Bu yıl Almanya’da toplanan Chaos Communication Congress (CCC)’nin bazı üyeleri, organizatörlerin cinsel saldırı ya da taciz vakalarını görmezden geldiklerini, meseleleri önemsizleştirdiklerini iddia etmişlerdi. Açık kaynaklı yazılım geliştiricisi ve Tor adlı proxy tarayıcısına katkıda bulunanlardan biri olan Chelsea Komlo, topluluğun başına bela olan bu zehirli ortamla mücadele etme yolunda yaşadığı bir olayla ilgili açıklama yaptı.

Tor’un geliştiricisi olan Jacob Appelbaum’la ilgili cinsel taciz ve saldırı suçlamalarında bulunan çok sayıda kadının iddialarından sonra, Chaos Computer Club adlı bilgisayar topluluğu 2016 yılında tacize karşı daha kuvvetli tepki vermesi gerektiği konusunda ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Appelbaum CCC’de konuşmalar gerçekleştirmiş, topluluğun seçkin üyelerinden biri.

Komlo yaptığı açıklamada 2015 yılında düzenlenen CCC toplantısından sonra Appelbaum tarafından tecavüze uğradığını, yaşadığı olayı 2016 yılı ortalarında ‘pseudonym’ takma adıyla kamuya duyurduğunu söylüyor.

“CCC’de aynı şeylerin devam ettiğini görüyoruz. Benzeri şeylerin başkalarının başına gelmesini önlemek için bunu yapmanın önemli olduğuna inanıyorum.”

Her yıl 30 Aralık’ta düzenlenen CCC konferansının üyeleri, geçtiğimiz yılki konferansta bir üyeyi taciz eden ve tacizle ilgili konuşmalar yapmayı reddeden bir üyeye yönetimin yol verdiği iddiasında bulunuyorlar. CCC’nin sözcülerinden biri olan Dirk Engling tacizle ilgili konuşmalar yapılmasına yönelik az sayıda talep alındığını, fakat konferansta gerçekleşen bu başlıklarla ilgili birkaç aydınlatıcı konuşmanın yapıldığını, kişisel olarak düzenlenmiş oturumların gerçekleştiğini belirtiyor.

Komlo yaptığı açıklamada konferansı organize edenlerin başına gelenleri bildikleri halde tacizcilerin ve tecavüzcülerin bu konferansa katılmalarına hala müsaade ettiklerini, bu tecavüzcülerin hala memnuniyetle karşılandıklarını, işte tam da bu nedenlerden ötürü bu olayların devam ettiğini belirtiyor. Komlo 2015 yılında katıldığı CCC toplantısında Appelbaum’la tanıştığı esnada daha birkaç dakika önce tanışmış olmalarına rağmen kendisine grup seks önerisinde bulunduğunu ve bu öneriyi reddettiğini söylüyor.

Appelbaum’un mahremiyetle ilgili yaptığı bir konuşmayı izledikten sonra bu toplulukla daha çok ilişkili olmaya karar verdiğini söyleyen Komlo, 2015 yılında düzenlenen bir oturum için konferansın düzenlendiği Berlin’e, birkaç katılımcıyla birlikte seyahat ettiklerini, aynı zamanda da yıl başı gecesini kutladıklarını, seyahat esnasında Appelbaum’la da birkaç gün birlikte kaldıklarını, bu birliktelik esnasında karşılıklı rızaya dayalı ilişki yaşadıklarını söylüyor. Fakat içkili olduğu bir gece Appelbaum’un kendisine istemediği halde tecvüz ettiğini, durdurmaya çalıştığı halde başarılı olamadığını belirtiyor.

Tanıştığı ilk andan beri kendisini grup sekse zorladığını, güvenini kazandıktan sonra kendisi ve erkek arkadaşlarıyla yalnız olduğu dönemlerde sınırları aşarak bu sapkınca fantezisini gerçekleştirme teşebbüslerinde bulunduğu suçlamasını getiriyor Appelbaum’a.

Sarhoş olduğu esnada Appelbaum’un kendisine tecavüz ederken, bunu erkek arkadaşlarının önünde yaptığını, odada bulunan erkeklerden birinin de kendisini taciz ettiğini söyleyen Komlo “ne olduğunu anlamamıştım. Hatırladığım tek şey, arkadaşlarının önünde benimle cinsel ilişkiye girdiğiydi. Buna asla rıza göstermediğim halde, kesinlikle istemediğimi belirttiğim bir şey yapmıştı bana Jake. O anda başıma gelen şeye engel olamadım. Bir yanlış anlama ya da yaşamaktan zevk aldığım bir şey değildi” diyor.

“Bir topluluğun lideri olarak görmüştüm Appelbaum’u ve ona güvenmiştim. Tacizkarların toplulukta yer almalarını görmek işte bu nedenle çok acı verici. Konudan haberi olmayan, topluluğa yeni giren kişilerin de aynı şeyi yaşayacaklarını biliyorum” diyen Komlo amacının, onların da bu tip bir olayı yaşamalarına engel olmak olduğunu belirtiyor.