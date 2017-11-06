Gelen tepkilere ve şikayetlere daha fazla kayıtsız kalmayan Reklamcılar Derneği, Hasbro’ya Viral kategorisinde verdikleri ödülü geri çağırdı.

Hasbro, geçtiğimiz yılın sonların doğru bir reklam filmi yayınlamış ve birçok kesim, aşırı derecede cinsiyetçi bulduğu reklam filmini yerden yere vurmuştu. Sonrasında bir özür mesajı yayınlayan şirket, reklamı yayından kaldırmıştı.

Aradan neredeyse bir yıl geçti ve Hasbro’nun bu reklamı hala unutulmadı. O dönem tepkilere rağmen Kristal Elma’ya katılan ve bir de ödül kazanan Hasbro, Viral film kategorisinde Kristal Elma’nın sahibi olmuştu. Sonrasında gelen tepkiler ise dinmek bilmedi ve Reklamcılar Derneği geri adım atarak verilen ödülü geri çağırdı.

Reklamcılar Derneği’nin yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Şikayetleri değerlendiren Reklamcılar Derneği, Hasbro – Eğlenceyi Dışarıda Arama adlı kampanya ile kazanılan ödülün iadesini ilgili ajanstan 24 Ekim tarihli bir yazıyla talep etti.”

Umuyorum şirketler, bundan sonra tepkilerin geleceğini bile bile bu tarz içerikler üretme konusunda daha fazla ısrarcı olmazlar.