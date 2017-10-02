Cinsiyete Uygun Olmayan Pantolonların Videosu Viral Oldu!

Saturday Night Live'da yayınlanan Levi's Wokes videosu internette çok kısa sürede viral olmayı başardı.

Amerika’nın en ünlü şovlarından On Saturday Night Live’da eşine az rastlanır bir video yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Ryan Gosling’in de bulunduğu bir grup çocuk ve ünlü isim, herkes için ayrı bedenlerde çıkan kotları eleştirerek son derece komik bir videoya imza attı.

Komik olmasının yanında Amerika’daki olayları keskin bir şekilde iğneleyen videoda, en şişmanından en zayıfına kadar herkese tam olan veya hiç olmayan diyebileceğiniz bir ürün tanıtıldı.

Levi’s Wokes ismi ile tanıtılan yeni pantolonda beden ve renk seçeneği yok. En sıskasından, en şişmanına, çocuğundan dedesine kadar herkesin tek bir model ve renkle giyinebilmesini sağlayacak Wokes’lar, beden ve diğer özelliklerle birlikte cinsiyet ayrımını da ortadan kaldırıyor.

Reklamın amacı oyuncuların söylediği şu replikle daha iyi anlaşılabiliyor. “Ben bir stil değilim, ben bir beden değilim, ben çocuk değilim, ben, ben eşsizim ve ben uyandım” diyen oyuncular izleyenleri güldürürken, toplumun sorunlarına değinmeyi de ihmal etmemişler

Reklamda dikkat çeken bazı replikler;

“Stiline göre birini tamamlamak mı? Bu bir suç. Bu yüzden Levi’s Wokes’un tarzı yok”

“-Boyum kaç?

-Neden başarılarımdan bahsetmiyorsun?”

“Levi’s Wokes’lar benim bedenimdir, çünkü her bedene uygundur ...çünkü hiçbir vücuda uymuyor”

İnsanları giyimine göre yargılayan insanlara adeta ders niteliği taşıyan sahte reklamda tek bir renk Levi’s Wokes vardı. “Greb” ismindeki rengin dışında başka bir rengi bulunmayan pantolonda çok ince düşünülmüş detaylar yer alıyor.

180 derece cinsiyet uyumsuzluğu sayesinde normal bir fermuarın başladığı yerden 180 derece diğer uca uzanan bir fermuara sahip pantolonlar, “herkesin rahatlıkla tuvaletini yapması” için geliştirilmiş.

“Woke”, polisin acımasızlığı ve sistemli ırkçılık gibi sosyal konular hakkında ilerici ve bilgili birisini tanımlamak için kullanılan kültürel argo bir kelimedir.