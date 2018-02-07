Bir Anlık Üşengeçlikle Et Yiyen Enfeksiyon Kapan Adam!

ABD'de yaşayan bir adam unuttuğu terliklerini almaya üşendiği için spor salonunun duşuna çıplak ayakla girdi ve çok ciddi bir enfeksiyon kaptı.

Hijyene ve sağlığa bir anlığına önem vermemek ne kadar tehlikeli olabilir? Birleşik Devletler’in Teksas eyaletinde yaşayan bir adam, gittiği spor salonunda çıplak ayakla duş almak gibi bir hata yaptı ve bu dikkatsizliğinin bedelini çok ağır ödedi.

İsmi açıklanmayan kişi spor salonunda çıplak ayakla duş alınca zeminden et yiyen bir enfeksiyon bulaştı. İlk başta ayağında küçük ve sert bir nokta belirdi ve bu nokta gittikçe büyüdü. Bunun bir siğil olduğunu düşünen adam, uzun süre doktora gitmeyi reddetti.

Acı gerçek, adamın sonunda doktora gitmeyi kabul etmesiyle ortaya çıktı. Ayakları yara içinde kalan adama deri nakli yapılmak zorunda kalındı. Tedaviden sonra ayaklarının fotoğrafını bir radyo programına gönderen adam, insanları hijyen konusunda uyardı.

Normal şartlarda duşunu her zaman terlik ile aldığını belirten adam, bir kereye mahsus terliklerini soyunma odasında unuttuğunu ve geri dönüp almaya üşendiği için korkunç bir enfeksiyon kaptığını belirtti. Siz siz olun, halka açık yerlerde terlikle dolaşmaya dikkat edin.