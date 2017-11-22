  • Jennifer Lawrence Apple’a Dava Açma Konusuna Açıklık Getirdi

Çıplak Fotoğrafları Yayınlanan Jennifer Lawrence, Apple’a Dava Açma Konusuna Açıklık Getirdi

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Geçtiğimiz yıllarda yaşanan iCloud faciası ile birlikte özel fotoğrafları internete sızan oyuncu Jennifer Lawrence, yıllar boyu karşısına çıkan bir soruya cevap verdi.

2014 yılında iPhone’unda bulunan çıplak fotoğraflarının internete sızması sonrası ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, konuyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Hollywood Reporter’a açıklamalarda bulunan Lawrence, olayla ilgili olarak “Telefonum hacklendiği zaman yaşadıklarımı kelimelerle anlatamıyorum. Bütün lanet olası gezegen tarafından toplu tecavüze uğramışım gibi hissettim" ifadelerini kullandı.
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Dünyada bu fotoğraflara ulaşamayacak tek bir kişinin bile olmamasının sindirilmesi zor bir durum olduğunu belirten Lawrence, yaşadığı travmayı hala atlamadığını, bunu yapanlara açtığı davanın hala iç huzurunu sağlamadığını söyledi.

Bu olay sonrası yaşadığı duygusal bir anını da paylaşan Lawrence, "1.5 yıl önce bir kadın geldi ve bana kızı için çok iyi bir rol model olduğunu söyleyince göz yaşlarına boğuldum. O kadar yaşananlara rağmen birinin böyle bir şey söylemesi çok duygulandırdı ve buna inanamadım” şeklinde konuştu.
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Konuyla daha fazla uğraşmak istemediğini söyleyen Lawrence, Apple’a dava açmayacağını, çünkü bunun çıplak fotoğraflarının yayılmış olmasının önüne geçemeyeceğini belirtti. 

Etiketler: apple, jennifer lawrence
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