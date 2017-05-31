Kalbi Görülebilen Yeni Bir Kurbağa Türü Keşfedildi

Ekvator’un Amazon ormanlarında, çıplak gözle bakıldığında kalbi görülebilen bir kurbağa türü keşfedildi. Kurbağaya 'Hyalinobatrachium yaku' adı verildi.

Amazon ormanlarında 2013 ve 2016 yılları arasında yapılan bazı araştırmalar sonucu, ‘cam kurbağa’ olarak bilinen türe mensup bir kurbağaya rastlandı. 'Hyalinobatrachium yaku' adının verildiği kurbağa, hemen başının arkasında bulunan yeşil noktalar sayesinde türlerinden ayırt edilebiliyor.

Boyu iki santimetreyi geçmeyen kurbağanın en dikkat çeken fiziksel özelliği ise çıplak gözle bakıldığında kalbinin görülebiliyor olması. Yarı saydam derili bu kurbağanın diğer cam kurbağalardan farkı, karın ve göğüs bölgesini saran derisinin tamamen saydam olması. Bu sebeple de kalbi açık bir şekilde görülebiliyor.

Kurbağa türünün tanıtımını gerçekleştiren Prof. Juan Guayasamin, şimdiye dek hep kurbağalar üzerinde çalıştığını fakat ilk kez bu kadar güzel bir saydam türe rastladığını söyledi. Prof. Guayasamin her ne kadar bu türün keşfedilmesinden mutluluk duyduğunu söylese de şimdiden neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.