Qualcomm Ekrana Gömülü Parmak İzi Sensörü Geliştiriyor!

Mobil işlemci yongası üreticisi Qualcomm, teknoloji dünyasında adından söz ettirecek bir işin daha içine girdi. Firma, ilk defa iPhone 8 ile göreceğimiz “ekrandan parmak izi okutma” teknolojisi için kendi sensörlerini geliştirmeye başladı.

Akıllı telefonlarımızın güvenlik önlemleri arasında aşılması en zor önlem olan parmak izi sensörleri, cihazların tasarımlarında yer aldıklarından beri çeşitli tartışmalar yürütülüyordu. Hatta bunlardan en yenisiü Galaxy S8 Plus kullanıcılarının cihazın boyutlarından dolayı arka kameranın yanındaki sensöre erişememeleriydi. Apple ise bu zamana dek ekran altındaki Home tuşuna yerleştirmeyi seçtiği TouchID’yi iPhone 8 ile beraber ekranın altına gömme kararı aldı.

Şu an ana akım telefon üreticileri dışında zorlu bir rakibi bulunmayan mobil işlemci üreticisi Qualcomm ise Apple’ın izinden gidiyor. Firma, şu an devam eden MWC Şangay etkinliği esnasında, 2018 yılı yaz aylarından itibaren ekrana gömülü parmak izi donanımını diğer şirketler için tedarik edeceğini açıkladı.

An itibariyle söz konusu sensörü ekranın altına yerleştirmek için Apple’ın epey zorlandığını hatta bu yüzden iPhone 8’i ertelediğini biliyoruz. Görünüşe göre Qualcomm bunun için bambaşka bir teknik keşfetmiş durumda ve ultrasona benzer bir teknolojiyle parmak izlerimizi okutacağını düşünüyor. Ayrıca geliştirilen teknolojinin yalnızca OLED ekranlarda kullanılabileceği söyleniyor. Başka bir deyişle LCD yavaş yavaş tarih oluyor.

Qualcomm'un sensörü, kalp atış hızı ve kan akışını algılama yeteneğiyle, parmak izlerini okumanın ötesine geçebilecek. Ekran açıkken veya kapalıyken çalışacağı söylenen sensör, su altında da çalışabilecek. Ayrıca sensör paneli ekran altında bulunduğundan, cihazların su geçirmezliğini tehdit eden ekstra boşluklardan kurtulmuş oluyoruz.

Ultrason teknolojisini kullanan, metal ya da camın altına yerleştirilebilen ve çeşitli ölçümler yapabilen iki sensör prototipi firma tarafından duyuruldu. İlginçtir ki Qualcomm, bu sensörlerin kendi yonga setini kullanmayan cihazlarda da çalışabileceğini söylüyor.

Bakalım Apple gibi ana akım üreticiler, sensör donanımları için Qualcomm ile ortalık kuracaklar mı.