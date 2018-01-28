Citroen ve Peugeot daha önce oluşan sıkıntılar yüzünden çekilmek zorunda kaldıkları Amerika piyasasına tekrar girmeyi hedefliyorlar.

Ülkemizde oldukça tanınan markalar olan Citroen ve Peugeot için Amerika’da aynı durum geçerli değil. Rahatlıkla birçok Amerikan gencinin bu markalardan haberi dahi olmadığını söyleyebilirim. Her iki firma da Groupe PSA’nın bir parçası olarak ülke pazarına 25 önce giriş yaptı. Ancak güvenilirlik ve zor parça temini nedeniyle bu markalar ülkede çok tutulmadı. Yeterli prestije sahip olamayan her iki firma da 90’lı yıllarda piyasadan çekilme kararı aldı.

Fransız otomobil markaları olan Citroen ve Peugeot, Groupe PSA adı altında ortak işler yürütüyorlar. Hatta son dönemde masrafları azaltmak adına, oldukça yaygınlaşan bir çalışma sistemi olan 'ortak fabrika ve merkez sistemleri' modelini de benimsemiş durumdalar. Avrupa ve Asya pazarlarında oldukça başarılı bir performans gösteren Groupe PSA yakın zamanda tekrardan Amerikan pazarına girmeyi hedefliyor.

Her iki firmanın pazarlama stratejisi ufak farklılıklar gösterecek olsa da, temelde özel sistemlerle donatılmış akıllı otomobilleri büyük kampanyalarla satmayı hedefliyorlar. Pazarlama stratejileri daha sonrasında ABD müşterisinin ilgisine göre şekillenmeye başlayacak. Her ne kadar kampanya yapacak olsalar da, ilk önceliklerinin en kısa sürede yedek parça sorununu çözmek olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Amerika'nın otomobil beklentileri düşünüldüğünde, dayanıksız araçların o piyasada tutunması oldukça zor. Siz ne düşünüyorsunuz? İki firmanın benimsediği bu model kendileri için faydalı olacak mı?