Civilization 6: Rise And Fall Hakkındaki Detaylar Açıklandı

Civilization 6'nın büyük bir merakla beklenen, Rise And Fall eklentisi geçtiğimiz aylarda duyurulmasına rağmen hakkında çok bir detay paylaşılmamıştı. Gelecek olan büyük eklenti ile ilgili yeni bilgiler sonunda ulaştı.

İnsanların Civilization deneyimleri ikiye ayrılıyor sanki: Civilization'a başlayıp 15 dakika sonra ne yapacağını şaşırıp Alt-F4 çekenler ve Civilization'u dostu gibi, sevgilisi gibi sevenler... Eğer siz de ikinci gruptansanız yeni gelecek olan eklenti paketini büyük bir merakla bekliyor olmalısınız.

Rise And Fall eklentisi, oyuna ekleyeceği içeriğin yanı sıra yeni mekanikler de ekleyecek. Özellikle, 12. yüzyılın sonu ve 13. yüzyılın başını konu alacak olan bu içerik, bu dönemde Gürcistan'ın Kraliçesi olarak hüküm süren Tamar'ın hikayesini konu alacak. Tamar, o dönemde parçalanmış olan toplumu hükümleriyle bir araya getirmesi ve Gürcistan Ortodoks Kilisesi ile olan ilişkileriyle biliniyor.

Civilization 6: Rise And Fall, 9 Ocak'ta PC kullanıcılarının beğenisine sunulacak. 'Late game' (oyunun sonlarına doğru gelişen süreç) üzerine çeşitli değişiklikler içermesi, yeni müttefikler, hükümetlerler ve yepyeni bir 'sadakat sistemi' eklemesi beklenen Rise And Fall, şu ana değin Civilization 6 için gelen en kapsamlı eklentilerden biri olacak. Rise And Fall, an itibarı ile Steam üzerinden, 129 TL etiketiyle ön siparişe açılmış durumda.