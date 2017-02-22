Civilization Tutkunları Koşun: Humble Bundle’da 15 Dolar’a Tüm Seriye Sahip Olun!

Muhteşem oyun paketleriyle dikkat çeken Humble Bundle, bu sefer de Civilization tutkunlarına efsane bir paket sunuyor.

Uzunca bir aradan sonra Civilization VI ile geri dönen efsane seri, özellikle Civilization V ile fazlasıyla sevilmişti. Ancak bu haberimizde Civilization serisini seven ya da oynamamış ve merak eden kişilerin çokça ilgisini çekecek bir paketten bahsedeceğiz.

Bundle paketleri ile gönlümüzde taht kuran Humble Bundle, bu sefer de Civilization serisi ile geliyor. 13 gün sürecek olan indirim şöleninde Civilization 3’ten Beyond Earth’e kadar tüm seriyi ve aynı zamanda Civilization VI için de %20/%25 indirim fırsatı sunuyor.

1 Dolar ödediğinizde Civilization III ve Civilization IV için Complete Pack ile tüm oyunu ve eklentilerini sunan Humble Bundle, şu anda 8 Dolar olan ve ilerleyen günlerde artabilecek ortalama ödeme fiyatı ile de Civilization V ile beraber Brave New World, Gods & Kings ve tüm DLC paketlerine sahip olmanızın yanı sıra Civilization VI’nın Deluxe paketi için %25 , normal versiyon için ise %20 indirim kodu da sağlıyor.

Bunun yanı sıra 15 Dolar’lık en büyük paketi aldığınızda ise Civilization: Beyond Earth ile beraber Exoplanets Harita Paketi ve Rising Tide genişleme paketini de satın alabiliyorsunuz.

Sonuç olarak dilerseniz sadece 1 Dolar, dilerseniz 8 Dolar ya da 15 Dolar gibi ücretler ödeyerek bu seriye sahip olabilirsiniz. Özellikle strateji oyunlarına meraklı ve seven kişilerin kesinlikle kaçırmaması gerektiğini söylememize de gerek olduğunu sanmıyorum.

Söz konusu kampanyaya buradan ulaşabilirsiniz.