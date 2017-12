Civilization VI Sonunda iPad'e Geldi!

En son geçtiğimiz yılın Mayıs ayında iOS cihazlar için optimize edildiği ve yakın zamanda Apple kullanıcılarının da deneyimleyebileceği söylenen Civilization VI, sonunda iPad'de oynanabilir durumda.

Duyurulduktan tam 1.5 sene sonra iOS semalarına dalış yapan Civilization VI, şu an için maalesef kısıtlı bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Nitekim iOS cihazlar için oyun duyurulduğunda, hem iPhone hem iPad' geleceği söylenmişti. Buna karşın, oyunun iPhone sürümü hakkında şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor. iPad için ise şu an sadece belli modellere destek veriliyor. iPad Air 2, iPad 2017 veya herhangi bir iPad Pro sahibiyseniz oyunu hemen indirip oynayabilirsiniz.

Civilization VI, 3.14GB boyutunda ve ilk 60 tur boyunca herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Daha sonrasında satın almak isterseniz de ek bir indirme gerçekleştirmiyorsunuz. Oyunu satın almaya karar verirseniz, fiyatı MacOS için çıkan versiyonla aynı; sadece (!) 60 Dolar... Her ne kadar efsane bir serinin, efsane son halkası olsa da bu fiyata değip değmeyeceği sizin yorumunuza kalmış tabi ki. Yine de ücretsiz versiyonu ile güzel vakit geçirilebilir.