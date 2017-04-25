Çizgi filmlerde sarı-mavi renklerin hakimiyeti hiç dikkatinizi çekti mi? Tweety'den Winnie The Pooh'a, Simpsons'dan Sünger Bob'a her yer sarı-mavi renklerle bezenmiş. ChannelFrederator isimli YouTube kanalı, bu durumu bir videoda inceliyor.

Birçok çizgi film veya animasyon karakterinin sarı renkte olması hiç dikkatinizi çekti mi? Peki sizce bu bir tesadüf mü? Aslında cevabı çok da zor olan bir soru değil bu. Şeytan küçük ayrıntılarda gizli. Minyonların sarı olmasının esas nedeni, animasyoncuların onları Kinder sürpriz yumurtaya benzetmesinden kaynaklanıyor. Winnie the Pooh ise karakteri için ise, hikayeyi yazan kişinin oğlunun oyuncak ayısnın renginden dolayı sarı olduğu söyleniyor. Ama özellikle The Simpsons çizgi filmi, sarı rengin hakimiyeti açısından çok önemli bir örnek. Ne zaman TV’de sarı renkte birşey görsem, aklıma Simpson’lar geliyor. Muhtemelen birçok izleyici için de böyledir.

Peki neden sarı da başka bir renk değil? Aslında bu sorunun tek bir cevabı yok. Ancak birkaç etmenin bir araya gelmesiyle sarı, özellikle ekranlarda kullanılınca insan zihninde kalıcı etki bırakıyor. Psikolojik açıdan kanıtlanmış değil, ancak birçok kişi bu rengi enerji, sıcaklık, aktiflik gibi durumlarla ilişkilendiriyor. Renk teorisine göre de RGB ölçeğinde -ekranlarda- , insan gözü için mavinin tamamlayıcısı olarak görülüyor. Bu iki etmenin bir araya gelmesinin, izleyicide izleme isteği uyandırdığını savunanlar var. Kendi adıma, Sünger Bob’la bir ekranda ne zaman karşılaşırsam karşılaşayım en azından birkaç dakika izlemeden geçemediğimi söyleyebilirim. ChannelFrederator, aşağıdaki videoda çizgi film karakterleri ve sarı-mavi renkler hakkında incelemede bulunmuş. İzlemenizi tavsiye ederiz.