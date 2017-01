Çizgi Filmlerde Olur Olmadık Yerlere Saklanmış 9 Subliminal Mesaj!

Çizgi filmleri hepimiz seviyoruz, ancak içlerinde yer alan subliminal mesajlarının çoğunu fark edemiyoruz. Bu haberimizde sizlere en gizli 9 subliminal mesajı sıraladık.

Çizgi dizilere Walt Disney’in çizgi romanlarıyla, o masum güzel karakterleriyle başlamıştık. O zamanlar daha küçük olduğumuz için her bir dizi ile, bizlerin bilinç altına “argo” veya “erotik” olayları, yazıları yerleştirdiklerini anlayamıyorduk. Ancak subliminal mesajın ne olduğunu anlamaya başladığımız gün gerçekleri görmeye başladık ve hiçbir şeyin masum olmadığını anladık. Bu haberimizde sizlere bugüne dek görmediğiniz en gizli 9 subliminal mesajı sıraladık.

1. Beauty and the Beast

Beauty and the Beast filminde “seks” yazısını aklımızın ucuna bile gelmeyecek yerlere gizlice yazdıklarını görebiliyoruz. Ayrıca videoyu 2:55 dakikaya aldığı(n)mız zaman, karakterin gözlerindeki kuru kafaları ve karakterlerin elleriyle çeşitli semboller yaptıklarını da görebiliyoruz.

2. The Rescuers

The Rescuers filminde konserve kabı ile kaymakta olan iki sevimli farenin hemen arkasında yer alan apartmanın pencerisinde çıplak bir kadın görebiliyoruz.

3. Jessica Rabbit’s lady garden

Burada karakterin elbisesini kaldırıp bizlere frikik verdiğini görebiliyoruz.

4. Alaaddin

Jasmine’nin balkonda “Good teenagers take off your clothes”, yani “iyi gençlik kıyafetlerini çıkartıyor” dediğini duyabiliyoruz.

5. Donald Duck

Elinde Adolf Hittler’in "Mein Kampf" kitabı olan Donald Duck’ın Daffy’e ne dediğini duyabildiniz mi? İlk cümlede; “Lanet olası aptal”, ikinci cümlede ise “Nigga” diyor. Yani anlayacağınız sevimli Donald Duck aslında bir faşistmiş.

6. Simba

Simba'da, gökyüzünde “sex” kelimesinin yazılı olduğunu görebiliyoruz. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır.

7. Hard-up Minister

Hafif kırmızı olan arka planda hiçbir şey yokken, hemen önde duran yaşlı adamın 'görmesek de olur' dediğimiz yerlerini açıkça görebiliyoruz.

8. The Phallic Palace

Bunun kibarcası nasıl olur bilemiyorum fakat gerçeği söylemek zorundayız: Şatonun üzerinde bir penis olduğu görülüyor.

9. Pocahontas

Pocahontas filminde de hiç şaşırmadığımız “sex” kelimesi yazılmış veya yerleştirilmiş.



Bizim bu 9 maddenin toplamından çıkardığımız sonuç şu oldu: "Hiç kimse göründüğü kadar masum değilmiş." Siz de bizimle aynı fikirde misiniz?