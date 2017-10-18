Çizgi Roman Okumanızı Sağlayacak Uygulama: Okubi

Çizgi roman okuma alışkanlığınız yoksa bu ücretsiz uygulamayı indirerek birbirinden güzel çizgi roman serilerini, basit bir arayüz üzerinden okuyabilirsiniz.

Hikayeleri görsellerle destekleyerek dinlemeyi seven insanlar için geliştirilmiş çizgi romanlar evrim geçiriyor. Geçmişte kalın kalın kağıtlara yapılan çizgi roman baskıları, günümüzde telefonlarımıza kadar indi. Telefon ve bilgisayar yardımı ile istediğiniz yerde okuyabildiğiniz çizgi romanlar, çizgi roman evrenini merak eden kullanıcılar için güzel bir tercih olacak.

Çizgi romanı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan okuyacaksanız sizlere yerli bir uygulama sunuyoruz. Okubi, bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarınızdan, yerli ve yabancı çizgi romanları Türkçe dijital fasikül formatında okumanızı sağlayan dijital bir yayıncıdır.

Adeta dijital bir kütüphane görevi gören Okubi, okurun çizgi romanlara çok daha ucuza ulaşmasını sağlıyor. Bu ucuzluğun dışında mobil cihazlarda rahatlıkla okunabilmesini sağlayan başarılı uygulaması sayesinde farkında olmadan serüvenlerin içerisine dalıyorsunuz.

Herkesten Önce Siz Okuyun

Henüz Türkçe baskısı gerçekleşmemiş çizgi romanlarla Türk kullanıcıları buluşturmayı hedefleyen Okubi, erken erişim sistemi sayesinde yeni başlayacak seriler hakkında önceden fikir sahibi olmanızı sağlıyor.

Türkiye’de Sadece Burada

Popüler yerli seriler Teşebbüs, Oyunbozan, Seyfettin Efendi ve Olağanüstü Maceraları’yla birlikte bir ilki gerçekleştiren Okubi, The Walking Dead, Conan, Chew ve Saga gibi çizgi romanları da okuyucularının beğenisine sunuyor.

İlk olarak 13 Nisan 2017’de hizmete başlayan Okubi, Türkiye’nin ilk uzun soluklu bilim kurgu serisi Noesis: Atalar Diski’ni yayın yelpazesine ekleyerek, ilk dört sayısını ücretsiz olarak okurlara sundu.

Uykusuz, Penguen ve Hortlak gibi mizah dergilerinin tanınmış yazarçizerlerini de Okubi’de bulabileceksiniz.

Hellboy, Şemsiye Akademisi, The Witcher, Seytan+İlahi gibi iddialı serilerin de yer aldığı Okubi, görsel hafızanızı ve okuma duygularınızı birleştirecek.

Cep modunda panel panel çizgi roman okuyabildiğiniz Okubi’nin en güzel özelliklerinden birisi, yayınları indirerek internetinizin olmadığı anlarda bile çevrimdışı olarak okuyabilmenize olanak tanıması oldu.

Her gün 3000’den fazla insanın ziyaret ettiği Okubi, yayın hayatına başladığı 13 Nisan 2017’den beri 192 farklı kitabın yayınını gerçekleştirdi. Okubi, bu ay içerisinde 4 farklı serinin 24 kitabını yayın kataloğuna ekleyecek.

Uygulama linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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