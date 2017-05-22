Clash of Clans'a Gemi Enkazı Güncellemesi Geldi

Clash of Clans'ın bir süredir merakla beklenen gemi enkazı özelliği sonunda Android ve iOS için sunuldu.

Çıktığı günden bu yana müthiş bir başarıya imza atarak mobil oyun camiasına damgasını vuran Clash of Clans, sahip olduğu aktif kullanıcı sayısı ile de hala en fazla oynanan mobil oyunlardan biri ve bu durum, oyunun geliştiricisi Supercell'in yeni özellikler ile oyunu güncellemesinde itici güç oluyor.

Bu bağlamda oyunda karşımıza çıkan yeni özellik, son güncelleme ile sunulan gemi enkazı özelliği. Köylerin yanlarındaki sahillerde bulunacak gemi enkazları, oyunculara yeni şeyler keşfetme imkanı sunacaktı. Bu şeylerin ne olacağı konusunda önceden bir detay sunulmamıştı fakat bugün yayınlanan video ile, oyuncuların uzun süredir beklediği şeyin gerçek olacağı kesinleşti. Oyunda, artık gemiler ile denize açılabilecek ve farklı köyleri keşfedebileceksiniz.

Gemi enkazı özelliği, hem Android hem de iOS için oyunculara sunulmuş durumda.