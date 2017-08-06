Clash of Clans'ın İnşaatçı Sistemine Veda mı Ediyoruz?

Clash of Clans'ın beşinci yıldönümüne özel Supercell YouTube kanalından " Clash of Clans: Bye Bye Builder! " isimli bir video yayınladı.

Ülkemizde ve dünyada oldukça popüler olan ve 100 milyondan fazla indirilen mobil oyun Clash of Clans'ın beşinci yıldönümüne özel oyunun yapımcı şirketi olan Supercell YouTube kanalından " Clash of Clans: Bye Bye Builder! " isimli bir video yayınladı.

Video kısa sürede 16 milyondan fazla izlenerek, ülkemizde YouTube Trend listesinin birinci sırasına yükseldi. Yayınlanan video içerisinde duygusal tonlu bir şarkı, hayal kırıklığına uğrayan ve sürekli inşa ettiği yapıların yıkılmasına tanıklık eden İnşaatçı animasyonuna eşlik ediyor. Videonun sonunda ingilizce "The Builder Left" yani "İnşaatçı ayrıldı" ifadesine yer verilmiş

Supercell, basın bülteninde: " Clash of Clans oyuncuları, oyunun beşinci yıldönümünü kutlarken İnşaatçı yapılarının bir kaç saat sağlam kalabileceği bir yer aramaya karar verdi. " ifadeleri kullanıldı. Supercell'in, bundan sonra yapacağı açıklamalar oyunun severleri tarafından merakla bekleniyor.

Oyunun videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.